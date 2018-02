C'est encore l'hiver pour quelques semaines, l'occasion de faire un peu de gras sous la couette en regardant des séries, seul ou à plusieurs et se préparer aux sorties à venir. À commencer par l'annonce alléchante d'un projet issu de la série Casting(s) diffusée en 2013 et 2014 sur Canal +.

Claire Danes dans "Homeland" saison 7 © Antony Platt/SHOWTIME

Pluie, crue, froid et probablement neige… Voilà une occasion en or de rester sous la couette à mater des séries et écluser notre retard car le programme des sorties à venir est, à défaut d’être toujours prometteur, chargé.

Pierre Niney, qui venait jouer à Ni oui ni Ney chez Antoine de Caunes, a annoncé une suite à la série Casting(s). C’était sur le plateau de Popopop : selon ses mots, il ne s’agirait d’ailleurs pas d’une nouvelle saison mais d’un nouveau projet issu de Casting(s) avec la même équipe de comédiens. Née en 2013, cette série de courts en deux saisons, racontait les tribulations d’un directeur de casting en recherche de talents. Le tout diffusé sur Canal +

La preuve par 6

Toujours côté tricolore, et sur notre bon vieil écran de télévision arrive Les bracelets rouges. Point de polar, ni de comédie pour cette série en six épisodes diffusée sur TF1, le 5 février, avec Camille Lou, Michael Youn ou encore Lionel Abelanski. Une histoire vraie d’ados qui cherchent à mener une vie normale malgré la maladie. Si vous avez besoin d'arguments pour vous convaincre de vous y mettre, Michael Youn et Lionel Abelanski viennent vous faire une présentation VIP sur le plateau de Nagui le 5 février.

De son côté, France 2 vous propose une série au nom qui convient parfaitement à la saison : Le Chalet. Un thriller façon raclette dans les Alpes. L’action, elle, se déroule en été dans un village coupé du monde après la chute d’un rocher sur le pont… du Diable. Bref, des vacances à la cool qui s'annoncent. Là encore, six épisodes et ça démarre le 12 février.

Sous la bannière étoilée

Une saison 7 est annoncée pour… Homeland. Là aussi, le programme sera diffusé en France, sur Canal +, dans la foulée de la diffusion américaine, soit le 13 février. Ce sera l’avant-dernière de ce classique de l’espionnage. Claire Danes est au programme. On imagine qu'il y sera question de terrorisme. Pas sûr en revanche que Donald Trump Jr s'incarne lui-même.

En parlant d’espion, un autre retour est annoncé, celui du boyscout le plus célèbre de la CIA au cinéma : Jack Ryan. Création de Tom Clancy, Jack Ryan a affronté le général Marko Ramius dans A la poursuite d’Octobre Rouge, l’IRA dans Jeux de guerre et les narcos colombiens dans Danger immédiat. Ce bon vieux Jack à même eu droit à deux reboot façon "James Bond en moins bien" dans La somme de toutes les peurs en 2002 et The Ryan Iniative en 2013. Cette fois-ci point de série de papier ou sur grand écran mais une arrivée sur Amazon Prime. Ce sera au mois d’août en revanche, ce qui vous laisse le temps de réviser.

Après Downtown Abbey

Si vous aimez le XIXe siècle et que vous avez fait le tour de l’époque victorienne, la série qui s’annonce est faite pour vous. Elle s’intitule « The Gilded Age », soit en traduction littérale L'Âge d'or, et se déroule à New York. Julian Fellowes, plume de Downtown Abbey, vous embarque dans une famille de la haute, enrichie grâce au cheval de fer… pardon, au train qui traverse les grandes plaines de l'ouest. C’est en 2019 sur Amazon prime, donc là encore, pas de stress, vous aurez largement le temps de terminer les derniers épisodes de Magnum pour les plus en retard d'entre vous...