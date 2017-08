Le dernier film de Luc Besson réalise la troisième meilleure sortie dans les salles françaises de l'année 2017.

Valérian et et la Cité des mille planètes, actuellement au cinéma. © AFP / EUROPACORP S / TF1 FILMS PRODUCT / COLLECTION CHRISTOPHEL

1.640.681 entrées pour sa première semaine d'exploitation en France. Luc Besson peut souffler. Dans l'hexagone au moins, son dernier bébé a du succès. Ce film, le plus cher de l'histoire du cinéma français réalise la troisième meilleure performance pour une sortie en 2017, d'après CBO Box Office. Juste derrière, Moi, moche et méchant 3 et Fast and Furious 8.

Moins bien que Lucy, mieux qu'Arthur

Au final, les aventures de Valérian et de sa coéquipière incarnée par l'actrice et mannequin Cara Delevingne, font un meilleur démarrage que l'ébouriffé Arthur et les Minimoys. Il reste cependant à la troisième place des plus gros démarrages du réalisateur. L'intrépide Lucy en 2014, a réuni 1,9 millions de spectateurs en une semaine, quand la fantastique Leeloo du Cinquième élément dépassait les 1,8 million en 1997.

Aux États-Unis en revanche, Valérian et la Cité des mille planète n'a pas attiré les foules. Pour ses débuts en salles, l'histoire de ce personnage de bande dessinée est montée sur la cinquième marche seulement du box office américain. Pire, après cette première semaine, Valérian dégringole à la huitième place avec 6,8 millions de dollars de recettes. Ce manque d'engouement, Luc Besson l'explique par l'absence de super-pouvoirs et par le fait que la bande dessinée du scénariste Pierre Christin et du dessinateur Jean-Claude Mézières n'est pas très connue outre-Atlantique.

Un pari sur la Chine

Avec ses 197 millions d'euros de budget, Valérian pèse lourd dans la balance de la société de production de Luc Besson. Pour rentabiliser son budget et engranger les 400 millions de dollars nécessaires, le metteur en scène mise sur sa distribution dans 75 pays, digne desplus gros blockbusters. Mais surtout, sur la Chine, où le film sortira sur 9000 écrans le 25 août prochain.