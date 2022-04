« C'est en ravivant la mémoire que nous pouvons espérer que l'histoire ne se répétera pas. »

VARSOVIE-83_Tomasz Ziętek © Łukasz Bąk

Résumé : Varsovie, 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarność est battu à mort par la police. Mensonges, menaces : le régime totalitaire du Général Jaruzelski va tenter par tous les moyens d’empêcher la tenue d’un procès équitable.

Tiré d’un fait réel, Varsovie 83, une affaire d'état reflète la société polonaise des années 80. Grzegorz Przemyk tenait à sa liberté quand les forces de l'ordre lui ont ordonné de présenter sa pièce d'identité le 12 mai 1983. Il savait qu'il n'avait pas à obtempérer puisque la loi martiale avait été levée. Il a donc refusé d'obéir. Personne ne sait qui lui a porté le coup de poing final, fatal, qui causa sa mort. Un scénario digne de Kafka, similaire à tant d'affaires contemporaines. L'unique raison pour laquelle l'affaire a ressurgi est la présence d'un témoin oculaire.

Le réalisateur, Jan P. Matuszyński, raconte :

« Un des choix essentiels dans l'adaptation du livre – « Leave No Traces. The Case of Grzegorz Przemyk », de Cezary Łazarewicz - a été de me restreindre aux seuls faits de 1983 et 1984. Ce qui m'a le plus interpellé dans l'affaire Przemyk, c'est probablement sa perversité.

Varsovie 83, une affaire d’état combat fermement l'idée commune qu'il suffit de se fier aux gros titres. Au contraire, ne jamais s’y fier. Je m'intéresse aux faits qui paraissent évidents au premier abord car quand on se penche dessus ensuite, on se rend compte qu'ils sont en fait beaucoup plus complexes. C'est ce qui se passe dans le film. Jurek Popiel, notre personnage et témoin principal, est celui qui a vu le plus sans pour autant avoir tout vu.

VARSOVIE-83_Ernest Nita_Mateusz Górski_Tomasz Ziętek_Szymon Wróblewski / Łukasz Bąk

VARSOVIE-83_Tomasz Ziętek / Łukasz Bąk

Chacun a sa propre vérité qui reste de surcroît malléable, et en plus de cela, quasiment chaque personnage a une motivation très différente de celles des autres.

Nous avons ici de véritables personnalités inscrites dans l'histoire récente de la Pologne : le général Wojciech Jaruzelski, Barbara Sadowska, Grzegorz Przemyk. Je voulais qu'ils soient fidèles aux images que nous avions déjà d'eux…

La seule chose que je puisse faire en tant que cinéaste est de scruter ce phénomène tout en essayant de creuser pour y trouver une histoire qui vaille la peine d'être racontée sur grand écran. Sans imposer quelque thèse que ce soit, ni encore moins juger mes personnages pour leurs actes : chacun d'entre eux évolue dans un système propre avec l'importance que revêt un pion sur un échiquier.

VARSOVIE-83_Tomasz Ziętek / Łukasz Bąk

VARSOVIE-83_Tomasz Ziętek / Łukasz Bąk

A la lecture du roman de Cezary Łazarewicz, j'ai été choqué qu'une affaire qui s'est déroulée avant que je sois né puisse ressembler de si près à tant d'affaires contemporaines à l'instar d'un miroir reflétant sans cesse les mêmes images à travers le temps. C'est une des raisons essentielles pour lesquelles j'ai pensé qu'il était nécessaire de l'adapter au cinéma. »

Extraits - propos recueillis par Marta Bałaga

Le film Varsovie 83, une affaire d'état part d’un contexte historique.

Alignée sur le modèle soviétique depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la Pologne subit à la fin des années 70 une grave crise économique qui menace le niveau de vie, déjà faible, de ses habitants.

En août 1980, les 17 000 travailleurs des chantiers navals Lénine de Gdansk se mettent en grève : une première dans le camp socialiste. A leur tête, un ouvrier électricien, Lech Walesa.

Les négociations avec le pouvoir aboutissent le 31 août à « l’accord de Gdansk », qui accepte les principales revendications des travailleurs : gel du prix des denrées alimentaires, autorisation de créer des syndicats libres. C’est la naissance de Solidarność (Solidarité) dont Lech Walesa prend la direction.

Mais quand Solidarité, auquel a adhéré près d’un tiers du peuple polonais, étend son influence – avec le soutien de l’Église catholique locale – et réclame des élections libres, la réaction est violente : le 13 décembre 1981, le général Wojciech Jaruzelski prend le pouvoir et décrète la loi martiale.

Avec :

Jurek : Tomasz Ziętek

Barbara : Sandra Korzeniak

Le père de Jurek : Jacek Braciak

La mère de Jurek : Agnieszka Grochowska

Grzegorz Przemyk : Mateusz Górski

Czesław Kiszczak : Robert Więckiewicz

Stanisław Kowalczyk : Tomasz Kot

Wysocki : Sebastian Pawlak

Festival de Venise 2021, compétition

Festival d’Arras 2021, Prix du Public et Prix de la Presse

Festival de Pessac 2021, Prix du Public