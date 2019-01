L’influence durable et considérable de Dick Cheney sur la politique américaine contemporaine.

Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a réussi, sans faire de bruit, à se faire élire vice-président aux côtés de George W. Bush. Devenu l’homme le plus puissant du pays, il a largement contribué à imposer un nouvel ordre mondial dont on sent encore les conséquences aujourd’hui…

Pour Dede Gardner et Jeremy Kleiner, tous deux producteurs : C'est une histoire extrêmement ambitieuse. Il s'agit davantage d'une fresque que d'un biopic. Il fouille quarante ans d'histoire politique américaine et raconte comment nous en sommes arrivés là où nous en sommes. Mais il parle aussi de culture américaine et des changements que notre société a connus au fil du temps.

En s'attachant au parcours de la famille de Cheney, on comprend mieux ce qui l'a motivé à se lancer en politique et l'intrigue gagne en densité et en humanité, indique Dede Gardner. La famille occupe une place centrale dans la vie de Dick Cheney et sa présence dans le film permet au spectateur – et aux comédiens – de cerner ces personnages dans leur intimité.

McKay savait précisément qui il voulait pour camper le machiavélique et imprévisible Dick Cheney : il souhaitait confier le rôle à Christian Bale.

C'était absolument brillant, constate celui-ci. Il dépassait de très loin mes attentes. C'était poignant, pas seulement sur un plan politique, mais aussi très intime. Il posait la question de savoir ce qu'est un être humain, ce que ça fait d'appartenir à une famille et à une nation. Et, comme toujours chez Adam, c'était super drôle !

Le portrait de Lynne Cheney décrite dans le film comme motrice dans l'ascension de son mari, a été une des grandes révélations du projet. Elle bouscule toutes les représentations habituelles des épouses d'hommes politiques. Intelligente et stratège, elle a largement assouvi ses ambitions à travers son mari et a pu accomplir elle-même des choses importantes.

Là encore, McKay n'avait qu'une idée en tête pour le rôle : Amy Adams

Alison Pill incarne la plus jeune des filles Cheney, Mary, qui à l’âge de 17 ans a annoncé son homosexualité à ses parents conservateurs. Dick et Lynne n'ont pas rejeté leur fille et, plus tard, ont accueilli sa compagne Heather au sein de la famille.

La rhétorique familiale change lorsque la fille aînée Liz se porte candidate dans le Wyoming. Accusée par la droite de n’être pas assez conservatrice, elle a ensuite exprimé publiquement sa forte opposition au mariage gay, provoquant une scission considérable au sein de sa famille.

Sam Rockwell, Oscar du meilleur second rôle en 2018, s'est imposé pour incarner le président George W. Bush : Dans le scénario d’Adam, il apparaît clairement qu’il a été manipulé et qu’au cours du second mandat, il s’en est rendu compte, dit-il. On dirait qu’il a alors commencé à se défendre un petit peu…

VICE est pour moi un conte sur l’égoïsme du pouvoir et sur la façon dont on a perdu notre civisme et notre intérêt pour la nation, déclare McKay.

