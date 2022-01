Un complot maritime à découvrir aussi en intégralité dès les 6 janvier sur arte.tv.

Vigil © World Productions

Un crime à bord d’un sous-marin nucléaire, une attaque contre la Royal Navy, un danger à l’intérieur, une menace extérieure. Quand l’ennemi est partout… comment se protéger ? Vigil, un complot sous les mers, une série en 6 épisodes sur Arte.

Le résumé : Une inspectrice écossaise est envoyée à bord d’un sous-marin nucléaire de la Royal Navy pour enquêter, avec sa coéquipière restée à terre, sur le décès suspect d’un membre d’équipage.

Les producteurs de Bodyguard et Line of Duty proposent un thriller géopolitique haletant, porté par Suranne Jones (Docteur Foster) et Rose Leslie (Game of Thrones) et grand succès d’audience sur la BBC

Vigil / World Productions

Créé par Tom Edge (The Crown, Judy), qui s’est intéressé aux scandales qui ont secoué la marine britannique ces dernières années (matériel défectueux, consommation de drogue, relations intimes entre membres d’équipage…), ce polar haletant, Vigil, navigue entre la terre ferme, où le lieutenant Kirsten Longacre se retrouve au cœur d’une guerre d’influence entre la police, la Royal Navy et le MI5, le service de renseignement intérieur britannique, et le huis clos du sous-marin nucléaire.

Vigil / World Productions

Aussi tenace que vulnérable, la commandante Amy Silva, hantée par un événement traumatique qui l’a laissée dépressive et claustrophobe, y plonge dans un univers confiné, majoritairement masculin et régi par une discipline de fer.

Vigil / World Productions

Au-delà de son atmosphère oppressante – habilement instillée par la mise en scène, Vigil, présentée en ouverture du festival Séries Mania 2021, se démarque aussi par son scénario retors, qui glisse de l’enquête policière classique au thriller géopolitique, et son atypique duo d’héroïnes, ex-amantes toujours liées, remarquablement campées par Suranne Jones (Gentleman Jack, Docteur Foster) et Rose Leslie (Game of Thrones, Downtown Abbey), au milieu d’un casting de haut rang avec notamment Stephen Dillane (Tunnel, Game of Thrones), Shaun Evans (Les enquêtes de Morse), Paterson Joseph (Safe House) ou encore Connor Swindells (Sex Education).

Vigil / World Productions

L’inspectrice Amy Silva est seule autorisée à enquêter à bord. Contrainte de travailler en solitaire dans cet environnement oppressant, sans les moyens dont elle dispose habituellement, elle n’a pas non plus de l’autorisation de communiquer avec l’extérieur : envoyer des messages serait en effet trahir la position du navire. Amy ne pourra compter que sur ses dons pour percer à jour les secrets de l’équipage et démasquer l’assassin.

Tom Edge, propos recueillis par Laure Naimski (ARTE Magazine)

Vigil / World Productions

► L’épisode 1

Le corps sans vie du premier maître Craig Burke vient d’être découvert sur le HMS Vigil, un sous-marin nucléaire britannique en patrouille au large de l’Écosse. La commandante Amy Silva, de la police de Glasgow, est envoyée à bord pour faire la lumière sur ce décès. Les communications avec l’extérieur se limitant à la réception de télégrammes, l’enquêtrice choisit le lieutenant Kirsten Longacre, qu’elle connaît intimement, pour mener les investigations terrestres. Mais alors qu’il apparaît rapidement que Craig Burke a été assassiné, Amy se heurte à l’hostilité de l’équipage tandis que Kirsten fait face aux tentatives d’obstruction du haut commandement de la marine. Les deux femmes découvrent alors que la victime avait transmis à sa petite amie, militante antinucléaire, des informations compromettantes pour la Royal Navy.

Vigil / World Productions

Vigil, une enquête criminelle qui fait chavirer la Navy, une série en 6 épisodes sur Arte les 13 et 20 janvier 2022

A découvrir aussi en intégralité dès les 6 janvier sur arte.tv

