Le concept cinématographique de ces films dystopiques qui reposent sur des jeux et des matchs à mort est loin d'être nouveau. Voici quelques films et séries à ne surtout pas manquer si vous avez dévoré la série coréenne "Squid game", qui a vraiment relancé le genre : "Running man", Battle Royale", Hunger Games", "3%"…

Vous allez aimer ces films du même style que "Squid game" ! Ici "The running man" (1987), "Hunger Games" (2012-2015) et "Le prix du danger" (1983) © AFP

Voici ces 6 films et séries dystopique qui ne vous laisseront pas indifférents après "Squid Game" dont la morale de fond mise sur le jeu à mort pour mettre le spectateur face à ses propres contradictions, comme les paradoxes existentiels de notre société. Car c'est tout l'enjeu cinématographique d'une dystopie que de vous transporter dans un monde imaginaire, très souvent futuriste où votre libre arbitre se retrouve très limité voire inexistant.

"Le prix du danger" de Yves Boisset (1983)

Avec Gérard Lanvin, Michel Piccoli et Marie-France Pisier. Après, ce film, soyez-en sûrs, vous n'entendrez plus jamais de la même manière la voix de Manny, le mammouth dans "L'âge de Glace" !

Ici Gérard Lanvin interprète François Jacquemard, traqué par cinq hommes armés dans le cadre d'un jeu éponyme orchestré par une grande chaîne de TV, qui attire des personnes qui sombrent dans la précarité. Au risque de perdre la vie, notre candidat doit impérativement rejoindre un lieu secret où se réfugier. Cette émission a l'immense paradoxe de récolter beaucoup d'audience jusqu'à ce que notre héros comprenne le piège irréversible dans lequel il se trouve.

Quant au concept scénaristique, la dystopie est quelque chose de tout à fait inédit dans le cinéma des années 1980 ! Et ici Yves Boisset remporte son pari en inscrivant très subtilement une critique acerbe du show télévisé. C'est ce qui fait de ce film une œuvre atypique dans le paysage cinématographique français. Nous sommes immédiatement transplantés dans un décor particulièrement froid et mystérieux que lui prêtent à la perfection de nombreuses scènes tournées en Serbie. Visuellement l'architecture urbaine dans laquelle Gérard Lanvin se retrouve redonne toute sa crédibilité au monde futuriste dans lequel le film prétend faire voyager le spectateur. Une fois que tout cela est parfaitement bien installé, le film parvient à faire passer le message principal du film, soit prévenir les éventuelles dérives des médias et le futur d'une télévision qui pourrait prendre le risque de miser sur des contenus violents pour faire davantage d'audience.

"Running man" de Paul Michael Glaser (1987)

Avec l'un des acteurs américains les plus badass ayant marqué le cinéma d'action des années 1980-1990. Il faut dire qu'avec Arnold Schwarzenegger, chacun de ces films sont très vite assimilés à des jeux tous autant musclés les uns que les autres où il joue un personnage unique en son genre. Quand il commence à tourner le film, celui qui a été auparavant le plus grand culturiste du monde crève déjà l'écran avec "Commando", "Le contrat" ou encore "Predator". Voici qu'il accepte de tourner dans le projet de Paul Michael Glaser qui peut être décrit comme une version disons plus musclée de "1984", le roman le plus célèbre de Georges Orwell. Le film est inspiré du roman éponyme de Stephen King (1982).

Nous voici dans une société dystopique rongée économiquement, une Amérique érigée en dictature au sein de laquelle le gouvernement distrait la population par des jeux télévisés… très particuliers. Schwarzy campe le rôle de Ben Richards, un ancien policier emprisonné pour ne pas avoir exécuté les ordres arbitraires de cet Etat fascisant. Lorsqu'il s'évade, un animateur de télévision, Damon Killian, l'engage contre sa volonté pour participer à l'émission The Running Man dont le principe et de parvenir à échapper aux autres criminels lancés contre lui. Ben doit passer d'un niveau à l'autre en se confrontant à chaque fois à un boss redoutable dont un affublé en joueur de hockey sur glace, ou encore le fameux bibendum électrifié. Les participants s'affrontent à mort dans la cadre d'un jeu de TV particulièrement cruel et violent censée distraire et rassasier la population avide de spectacle médiatisé.

"Battle Royale" de Kunji Fukasaku (2000)

Un film japonais adapté du roman de Koshun Takami. Imaginez-vous tout simplement en train de passer le brevet, le bac, un concours quel qu'il soit en vous entretuant sur une île déserte. Il n'y aurait qu'un seul et unique lauréat : le dernier survivant du jeu… Une conception cinématographique japonaise qui a rencontré là-bas un grand succès commercial avec un scénario qui entend retranscrire la violence sociale chronique dont le pays souffre, en transposant celle-ci sur la jeunesse, qui est la première à souffrir de ses conséquences.

Sur cette terre déserte, leur professeur leur apprend qu'ils vont être soumis à une terrible loi martiale leur ordonnant de s’entre-tuer dans les trois jours qui suivent sinon le collier qu’ils portent au cou les fera… voler en éclat. Seul le survivant ou la survivante sera libre de rentrer. À savoir que plus le temps passe, plus les zones d'encadrement du jeu se réduisent pour rapprocher inexorablement les élèves à s’éliminer. Une interprétation alarmiste d'une éventuelle dérive de la société japonaise à cette époque poussée à son paroxysme et centrée sur celles et ceux qui ont l'avenir entre leurs mains.

Série de films "Hunger Games" de Gary Ross puis Francis Lawrence (2012-2015)

D'après l'œuvre du roman en trois volume de Suzanne Collins, avec Jennifer Lawrence, Lima Hemsworth, Josh Hutcherson.

Dans une Amérique post-apocalyptique, les 12 districts les plus pauvres de Panem - le nouvel Etat qui succède à l'ancienne Amérique du Nord disparue après des cataclysmes climatiques - sont sous la tutelle de la nouvelle dictature du Capitole dont les habitants ne manquent quant à eux de rien. Pour maintenir son pouvoir, le Capitole organise des Hunger Games retransmis à la TV, où un jeune garçon et une jeune fille de chaque quartier doivent se battre à mort dans une arène. Toujours dans le but, bien sûr, de distraire la population assujettie. On promet au survivant de finir sa vie riche et en sécurité, avec sa famille.

L'héroïne, Katniss Eveerdeen vit dans le 12e quartier, soit le plus pauvre de Panem. Alors que c'est sa petite sœur qui est d'abord sélectionnée, elle choisit de participer à sa place avec Peeta Mellark, qui lui avait déjà sauvé la vie par le passé. Katniss devient le symbole de la rébellion des districts contre la suprématie du Capitole, dirigé par le Président Snow.

Le film nous téléporte dans un futur post-apocalyptique qui nous pousse inévitablement à remettre en question le devenir de notre société et rester vigilant si demain nous rencontrons des bouleversements du même type.

"Alice in borderland" de Yasuko Kuramitsu (2020)

Adapté d'un manga d'Haro Asō. Ryohei Arisu est au chômage et passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Un jour, avec deux de ses amis, ils aperçoivent une lumière, laquelle les transporte dans un Tokyo alternatif et dystopique, désert où ils sont obligés de participer à des jeux de survie particulièrement sanglants, saisissants et leur mécanique angoissante. Une parfaite combinaison des jeux de pouvoirs et de violences qui, dans le cadre de la survie des participants, rend compte des exactions dont les personnages sont capables de se livrer pour leur propre survie. Autant d'éléments qui doivent permettre au spectateur d'interroger en permanence le sens que nous accordons à l'humanité.

Une course à la mort qui questionne, comme dans "Battle Royale", les maux qui rongent la société japonaise dans son ensemble et qui aborde en filigrane les questions de l'identité quelle qu'elles soient, les pressions dans le cercle familial, professionnel, la marginalisation sociale, ou encore le sens du sacrifice vis-à-vis d'autrui.

"3 %" de Cesar Charlone et Pedro Aguilera (2016)

Une série brésilienne qui vous emporte dans un futur proche, post-apocalyptique, où le monde se trouve divisé en deux : les pauvres et les riches. Des jeunes de 20 ans se rendent dans un élégant centre de tests en vue de décrocher une place dans "l'Autre rive", un endroit idyllique, l'Offshore. Seulement 3% de chanceux composent l'élite de la société quand le reste sombre dans un néant, dans lequel on est prêt à tout pour pouvoir accéder à l'autre côté. Un programme de sélection physique et moral repère les jeunes les plus prometteurs et dignes, soumis à des épreuves hors du commun.

