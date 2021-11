Une nouvelle version de la comédie musicale culte, l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre gangs rivaux dans le New York de 1957.

West side story de Steven Spielberg © 2021 20th Century Studios

WEST SIDE STORY est bien davantage qu’un classique du cinéma et l’un des plus grands spectacles historiques de Broadway. C’est un symbole culturel américain aimé par un large public international qui, depuis sa création en 1957, n’a cessé d’être repris, tant par des professionnels que par des amateurs, et cela dans de nombreux pays.

En 1961, le film de Robert Wise et Jerome Robbins a connu un succès monumental. Il a remporté dix Oscars, pour la mise en scène de Robbins et Wise, pour les rôles de Rita Moreno et George Chakiris, ainsi que pour la photographie, le montage et d’autres catégories encore. C’est le début de l’émergence du musical en tant que phénomène culturel.

Depuis quelques années, une rumeur voulant que Steven Spielberg réalise une nouvelle version de WEST SIDE STORY circulait à Hollywood et à Broadway. Tout le monde savait à quel point le réalisateur aimait cette œuvre !

Au moment de chercher la comédie musicale la plus adaptée à mon projet, j’ai forcément pensé à mon enfance. J’avais 10 ans quand j’ai découvert la musique de WEST SIDE STORY, et celle-ci m’a marqué à jamais. J’ai réalisé mon rêve et tenu la promesse que je m’étais faite de réaliser cette adaptation. Les conflits entre groupes divergents existent depuis toujours. Le désaccord qui régnait en 1957 entre les Jets et les Sharks, qui a inspiré le film, était certes profond mais pas autant que ce qu’on peut voir aujourd’hui. Durant le développement du script, qui nous a pris 5 ans, ce fossé s’est encore creusé, pour passer d’un conflit territorial à un conflit racial. Cela rend ce film encore plus pertinent qu’il ne l’était en 1957. C’est une histoire qui parle à toutes les générations. L’amour franchit toutes les barrières. C’est un récit intemporel qui mérite d’être rappelée aussi souvent que possible.

Steven Spielberg

Il raconte :

« Cette histoire s’inspire toujours de “Roméo et Juliette”, mais c’est aussi une allégorie très pertinente de ce qui se passe le long de nos frontières et des actions mises en place dans le but de rejeter tous ceux qui ne sont pas blancs. C’est une grande partie de l’histoire américaine. Les personnages disent et font des choses dans notre WEST SIDE STORY qu’ils n’ont pas dites ou faites sur scène ou dans le film de 1961. Une bonne part de cette différence vient de notre détermination à explorer l’intrigue, le contexte historique et ce qu’étaient réellement les jeunes de Lincoln Square et de San Juan Hill. La communauté portoricaine représentée existait à l’époque principalement entre la 64e et la 72e Rue Ouest. Son histoire est riche et importante et nous avons voulu l’intégrer dans notre version du musical…

West side story de Steven Spielberg / 2021 20th Century Studios

West side story de Steven Spielberg / 2021 20th Century Studios

Nous avions besoin de découvrir notre propre voix afin que le nouveau film soit identique tout en étant nettement différent. Il ne s’agissait pas pour nous de réparer ce qui n’était pas cassé, mais de justifier pourquoi nous racontions à nouveau l’histoire. »

West side story de Steven Spielberg / 021 20th Century Studios

Steven Spielberg et les producteurs ont entrepris la phase cruciale du casting. Cindy Tolan, a dirigé la distribution des rôles :

« Steven m’a dit que la seule façon de faire ce film était de distribuer correctement les rôles… Ma mission était claire : tous les Sharks - María, Anita, Bernardo et Chino - devaient être latino-américains. Tous devaient savoir chanter, danser et jouer. Et il y avait en plus une quatrième condition : la caméra devait les aimer. Nous avons littéralement entrepris une recherche mondiale pour les trouver tous. Nous avons lancé nos filets jusqu’en Australie, mais nous avons ciblé quatre zones principales en plus de New York : la Floride, la Californie, Porto Rico et les pays d’Amérique latine… Steven Spielberg voulait faire appel à de vrais adolescents. Patrick Higgins, qui joue Baby John ; Talia Ryder, qui joue une fille de la bande des Sharks et Juliette Feliciano, qui vit à Porto Rico et joue une autre fille des Sharks, étaient tous encore au lycée et ont demandé une dispense à leur établissement pour pouvoir faire le film. »

WEST SIDE STORY marque les débuts au cinéma de plus de 50 jeunes interprètes.

West side story de Steven Spielberg / 2021 20th Century Studios

Pour les Sharks et les Jets, Steven Spielberg a réuni une jeune distribution issue de la diversité, débordante d’énergie et incroyablement talentueuse. Toutes et tous sont des danseurs de formation – beaucoup ont une expérience de Broadway et du ballet – quelques-uns vivent encore à Porto Rico, et un ou deux ont peu ou pas d’expérience professionnelle et sont au début de ce qui promet d’être une carrière remarquable.

West side story de Steven Spielberg / 2021 20th Century Studios

Les autres composants essentiels de WEST SIDE STORY se situent dans la musique, la danse, la chorégraphie…

West side story de Steven Spielberg / 2021 20th Century Studios

Le chorégraphe Justin Peck s’était longuement préparé au voyage extraordinaire qu’il entreprenait avec Steven Spielberg. Il observe : « Afin de m’immerger dans l’époque, j’ai commencé par écouter la musique populaire de 1957. Son esthétique musicale m’a paru très éloignée, mais j’ai eu une réaction totalement différente en écoutant la musique de Bernstein écrite à la même époque : celle-là semble moderne et intemporelle, comme si elle avait pu être écrite aujourd’hui. »

Les répétitions de musique allaient de pair avec le travail de danse. L’une des scènes mythique « America » est très représentative du défi qu’il a fallu relever.

Pour Steven Spielberg : « “America” est une chanson joyeuse, drôle et sexy, mais au fond, c’est un débat entre deux groupes de Portoricains : ceux qui, comme Anita, pensent avoir trouvé à New York un endroit idéal pour réaliser leurs rêves, et ceux qui, comme Bernardo, ont perdu leurs illusions, sapées par le racisme et les obstacles à l’ascension économique et sociale auxquels ils se heurtent au quotidien. Les créateurs de “West Side Story” étaient manifestement conscients de cette division féroce et y étaient sensibles : en tant qu’enfants et petits-enfants d’immigrants juifs, ils ont certainement connu un rapport tourmenté à la fois avec leur pays d’origine et avec le Nouveau Monde. »

West side story de Steven Spielberg / 2021 20th Century Studios

Steven Spielberg confie : « J’aurais aimé que ce tournage ne se termine jamais. Faire WEST SIDE STORY m’a procuré un plaisir immense. La dernière fois que j’ai eu autant de joie à faire un film, c’était E.T. en 1981. Il m’avait mis alors en tête la paternité et toutes sortes de choses que je n’avais jamais envisagées. Peut-être que ce film-ci m’a mis en tête les comédies musicales et des choses auxquelles j’avais toujours réfléchi mais que, jusqu’ici, je n’avais jamais eu le courage d’aborder. »

West side story de Steven Spielberg / 2021 20th Century Studios

►►► Distribution

Réalisé par STEVEN SPIELBERG

Scénario de TONY KUSHNER

Un film produit par STEVEN SPIELBERG, KRISTIE MACOSKO KRIEGER, KEVIN McCOLLUM

Producteurs délégués : DANIEL LUPI, ADAM SOMNER, RITA MORENO & TONY KUSHNER

Directeur de la photographie : JANUSZ KAMINSKI

Chef décorateur : ADAM STOCKHAUSEN

Chefs monteurs : MICHAEL KAHN & SARAH BROSHAR

Distribution des rôles : CINDY TOLAN

Chef costumier : PAUL TAZEWELL

Chorégraphies : JUSTIN PECK

Direction d’orchestre : GUSTAVO DUDAMEL

Arrangements et direction d’orchestre : DAVID NEWMAN

Productrice superviseuse chant : JEANINE TESORI

Producteur exécutif musique/Superviseur musical : MATT SULLIVAN

Une production 20th CENTURY STUDIOS

Présenté par THE WALT DISNEY COMPANY

► Avec

Tony : ANSEL ELGORT

María : RACHEL ZEGLER

Anita : ARIANA DEBOSE

Bernardo : DAVID ALVAREZ

Valentina : RITA MORENO

L’officier Krupke : BRIAN d’ARCY JAMES

Le lieutenant Schrank : COREY STOLL

Riff : MIKE FAIST

Chino : JOSH ANDRÉS RIVERA

Anybodys : IRIS MENAS

La comédie musicale créée à Broadway en 1957 a déjà fait l’objet d’une adaptation cinématographique signée en 1961 par Robert Wise et Jerome Robbins qui en avait également assuré la chorégraphie, Ernest Lehman le scénario, Leonard Bernstein la musique, Arthur Laurents le livret et Stephen Sondheim les paroles.