Aucun grand perdant ni aucun grand gagnant. Tous les favoris repartent avec une récompense aux Oscars 2022. Will Smith sacré meilleur acteur, Jessica Chastain meilleure actrice, Jane Campion meilleure réalisatrice pour “The Power of the Dog”, et "CODA" (l'adaptation de "La Famille Bélier) Oscar du meilleur film.

Will Smith, sacré meilleur acteur à 53 ans pour son rôle dans "La Méthode Williams" © AFP / Robyn Beck

L'énorme gifle de Will Smith à l'humoriste Chris Rock, pour une blague sur la calvitie de sa femme Jada Pinkett Smith, aura été le grand moment de surprise de cette 94ème cérémonie des Oscars. La grande fête du cinéma américain a récompensé cette année tous les favoris avec au moins une statuette. De quoi satisfaire tout le monde sans dégager le moindre grand gagnant, ni grand moment dans les prises de paroles des vainqueurs. La guerre en Ukraine s'est invitée le temps d'une minute de silence... pendant une pause de publicité ! Certaines vedettes hollywoodiennes portaient tout de même un ruban jaune et bleu en solidarité avec les réfugiés ukrainiens.

Le western sombre, "The Power of the Dog" (produit par Netflix), vu comme le grand favori pouvant gagner plusieurs prix (12 nominations), voit seulement sa réalisatrice, Jane Campion, sacrée meilleure réalisatrice. Apple marque l'histoire en diffusant le premier film exclusivement en streaming à être sacré meilleur film, avec "CODA", l'adaptation américaine à petit budget (15 millions de dollars) de "La Famille Bélier" par Sian Heder. Six oscars (techniques) pour "Dune" de Denis Vileneuve : meilleure photographie, meilleur son, meilleure musique originale, meilleur montage, meilleurs effets spéciaux visuel et meilleure direction artistique.

Du côté des acteurs, Will Smith remporte à 53 ans le premier Oscar de sa carrière, pour son interprétation du père de Vénus et Séréna Williams dans "La Méthode Williams", qui lui avait déjà valu un Golden Globe. Premier Oscar également gagné par Jessica Chastain, pour son rôle de télévangéliste dans "Dans les yeux de Tammy Faye". Ariana DeBose emporte la statuette du meilleur second rôle grâce au remake de "West Side Story" par Steven Spielberg. L'acteur sourd Troy Kotsur remporte l'Oscar du meilleur second rôle pour son rôle de père de famille dans "CODA".

Le palmarès complet

Meilleur film

“CODA”

Meilleure réalisatrice

Jane Campion, “The Power of the Dog”

Meilleure actrice

Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”

Meilleur acteur

Will Smith, “King Richard”

Meilleure actrice dans un second rôle

Ariana DeBose, “West Side Story”

Meilleur acteur dans un second rôle

Troy Kotsur, “CODA”

Meilleur film d'animation

“Encanto”

Meilleure chanson originale

“No Time to Die,” interprétée par Billie Eilish

Meilleure musique originale

“Dune” Hans Zimmer

Meilleur son

“Dune”

Meilleur scénario original

“Belfast” Kenneth Branagh

Meilleure adaptation

“CODA” Sian Heder

Meilleur film en langue étrangère

“Drive My Car”, Ryūsuke Hamaguchi

Meilleur documentaire

“Summer of Soul”, Questlove

Meilleure photographie

“Dune”

Meilleurs effets spéciaux visuels

“Dune”

Meilleurs costumes

“Cruella,” Jenny Beavan

Meilleurs maquillages et coiffures

“The Eyes of Tammy Faye”

Meilleure direction artistique

“Dune”

Meilleur montage

“Dune” Joe Walker

Meilleur court métrage de fiction

“The Long Goodbye”, Aneil Karia

Meilleur court métrage d'animation

“The Windshield Wiper”, Alberto Mielgo

Meilleur court métrage documentaire

“The Queen of Basketball”, Ben Proudfoot