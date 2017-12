Le cinéaste nous plonge dans le New York des années 50. Mafia, meurtres et adultères sur fond de fête foraine à Coney Island !

Wonder Wheel © Mars FILMS

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans le tumulte du parc d’attraction de Coney Island des années 50.

On retrouve Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la circulation qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses.

Pour son 47è long métrage, Woddy Allen plante le décor autour de la grande roue de Coney Island, lieu de rendez-vous plein de passion, d'infidélité, de personnages hors du commun et de gangsters.

A travers une lumière lumineuse et colorée, Woody Allen et le directeur de la photographie Vittorio Storaro (Apocalypse now, 1900, Dernier tango à Paris) offrent une vison nostalgique des années 50.

►►► Distribution

avec James Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake, Kate Winslet, Tony Sirico, Steve Schirripa, Max Casella, Geneva Carr, Jack Gore...

