C'est LE document qui fait référence en matière de réchauffement climatique : le Giec publie ce lundi le premier volet de son sixième rapport. Comment ont travaillé les experts qui l'ont rédigé ? Que peut-il apporter de nouveau ? Explications.

L'un des groupes du Giec réuni à Genève en août 2019 © AFP / FABRICE COFFRINI

C'est un texte crucial, qui donnera le la des négociations internationales à venir sur le climat : le sixième rapport du Giec sera publié ce lundi 9 août. Fruit d'un travail de longue haleine, mobilisant des milliers d'experts à travers le monde, il deviendra le document de référence pour prendre la mesure du dérèglement climatique. Comment, et par qui, ce rapport a-t-il été élaboré ? Que peut-il apporter de nouveau ? On fait le point.

Qu'est-ce que le Giec, au juste ?

Créé en 1988, le Groupe d'experts intergouvernemental sur le climat (GIEC) regroupe 195 pays. Sa mission : fournir un état des lieux le plus précis, les plus récent, le plus objectif des connaissances. Il s'intéresse à la fois aux données scientifiques, techniques, socio-économiques du changement climatique, mais aussi à ses causes, ses répercussions potentielles et les stratégies qui permettent d'atténuer ses effets.

C'est un lieu d'expertise collective, à laquelle participent les experts scientifiques (climatologues, économistes, etc) mandatés par les pays membres.

En 2007, le Giec a reçu le prix Nobel de la paix conjointement avec l'ancien vice-président américain Al Gore, pour "leurs efforts de collecte et de diffusion des connaissances sur les changements climatiques provoqués par l'homme et pour avoir posé les fondements pour les mesures nécessaires à la lutte contre ces changements".

Comment travaillent les experts pour élaborer chaque rapport ?

Le Giec a publié à ce jour cinq rapports d'évaluation (1990, 1996, 2001, 2007, 2014). Chacun est divisé en trois volets : les données scientifiques les plus récentes (c'est cette partie du 6e rapport qui sera publiée lundi), les impacts du changement climatique (ce volet-ci est prévu pour février prochain) et les solutions d'atténuation (cette dernière partie est attendue en mars).

Il faut bien comprendre que les experts du Giec ne produisent pas eux-mêmes d'études, mais effectuent un laborieux travail de synthèse de la littérature scientifique existante. Ils cherchent à dégager clairement ce qui fait consensus. De la même façon, ils ne réalisent pas de prévisions, mais des scénarios d'évolution. Au total, des milliers d'experts (généralement des scientifiques de renom) sont à chaque fois impliqués bénévolement dans les processus de rédaction et d'expertise.

Le rapport qui paraitra lundi (et qui compte plus d'un millier de pages) a été co-écrit par 234 personnes, venues du monde entier. Il a été relu par les représentants des 195 États membres qui ont formulé plusieurs dizaines de milliers d'observations et de questions, auxquelles les scientifiques ont répondu. Le résumé, comprenant une quinzaine de pages, a été discuté ligne par ligne en séance plénière avant d'être approuvé ce vendredi par les représentants des gouvernements. Autrement dit : les États ne peuvent ignorer ce rapport puisqu'ils l'ont eux-mêmes validé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Que peut-il apporter de nouveau ?

Hausse de la température mondiale, augmentation du niveau des océans, intensification des événements extrêmes : sept ans après la publication du dernier rapport du Giec, celui qui paraitra ce lundi actualisera l'état des connaissances scientifiques. Avec une question en toile de fond : est-il encore possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré ?

Selon le projet de rapport, les experts travaillaient cette semaine sur cinq scénarios, du plus optimiste au plus sombre. Dans les cinq cas, la température mondiale grimperait de 1,5 ou 1,6 degrés d'ici à 2030, soit une décennie plus tôt que dans les estimations réalisées par le GIEC il y a seulement trois ans. Dans le pire des scénarios, la hausse des températures serait quasiment de 1,6 degrés en 2050. Dans la perspective la plus optimiste, elle se maintiendrait légèrement au dessus de 1,5, pour redescendre à 1,4 d'ici à 2100.

Ce rapport constituera en tous cas le fondement scientifique des négociations internationales sur le climat qui auront lieu à Glasgow, en Écosse, du 1er au 12 novembre.

Qui finance le Giec ?

Le Giec dispose d'un budget annuel de 6 millions d'euros, auquel la France participe à hauteur d'un million. Il ne permet pas de rémunérer l'ensemble des scientifiques, qui collaborent sur la base du bénévolat.