Lancée en 1980 sous des commentaires parfois railleurs, la chaîne, pionnière de l'info en continu, est devenue une référence du paysage médiatique américain. Retour en images sur 40 ans de télévision.

Premières images des attentats du 11 septembre 2001 à New York © Capture d'écran

Elle a été la première chaîne d'info en continu : CNN fête ce lundi son quarantième anniversaire. Créée en 1980, moquée à ses débuts, la chaîne est depuis devenue une référence du paysage télévisuel américain (bien que largement dépassée aujourd'hui par sa rivale Fox News). Surtout, avec ses programmes diffusés 24h sur 24 sur tous les continents, CNN a bouleversé l'information télévisée et fait de nombreux émules. Retour sur quatre décennies de directs, d'actu chaude, d'interviews... et de séquences imprévues.

1980 : lancement de CNN

Ted Turner lance Cable News Network (CNN) le 1er juin à Atlanta, en Géorgie. La chaîne est alors accessible à 2 millions de foyers américains. Les réseaux nationaux traditionnels se moquent de cette dernière venue, surnommée "Chicken Noodle News", autrement dit "une soupe facile à préparer mais de mauvaise qualité".

1986 : l'accident de la navette spatiale Challenger

C'est ce qui donnera à la chaîne une exposition sans précédent. Le 28 janvier 1986, la navette spatiale américaine Challenger se désintègre 73 secondes après le décollage. Les 7 astronautes à bord sont tués. L'événement est couvert en direct sur CNN. "On dirait que deux propulseurs ont explosé à côté de la navette...", commente le journaliste, incrédule.

1990-1991 : la guerre du Golfe et les images de Bagdad bombardée

La consécration de CNN vient avec la guerre du Golfe. Elle est la seule chaîne occidentale autorisée à rester à Bagdad. Ses images des tirs nocturnes sur la ville (vers la 4e minute de la vidéo) ont fait le tour du monde.

2001 : les attentats du 11 septembre

Il est 8h49, mardi 11 septembre 2001, quand un bandeau "breaking news" vient s'afficher en travers de l'écran. Une voix commente : "Ceci vient de nous parvenir. Vous êtes de toute évidence en train de regarder des images très déroutantes. Ceci est le World Trade Center, et d'après des informations non confirmées, un avion s'est écrasé ce matin contre l'une de ses tours. Nous essayons de comprendre ce qui s'est passé, mais il semble que quelque chose de terrible s'est produit dans le sud de Manhattan."

2013 : la première interview de DSK depuis sa démission du FMI

Après sa démission forcée du Fonds monétaire international, deux ans après l'affaire du Sofitel de New York, Dominique Strauss-Kahn accorde une interview en anglais à CNN. "Je ne pense pas avoir de problème particulier avec les femmes", déclare-t-il. "Quelque chose est arrivé qui relevait de la vie privée et je pense toujours que ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel relève de la vie privée, à moins qu'un procureur vous dise que vous allez être inculpé pour avoir fait quelque chose et qu'il en ait les preuves".

2015 : des images exclusives de l'arrestation dans le Thalys

Autre joli coup de la chaîne : des images de l'attentat déjoué dans un train Thalys entre Amsterdam et Paris, le 21 août 2015. Ayoub El Khazzani ouvre le feu avec une Kalachnikov, mais plusieurs passagers, dont trois Américains, parviennent à le maîtriser et son arme s'enraye. Le carnage est évité, seulement deux personnes sont blessées.

Mai 2020 : un journaliste noir arrêté en direct alors qu'il couvre les émeutes de Minneapolis

Vendredi, un reporter noir de CNN a été arrêté par la police en plein direct depuis les manifestations qui ont éclaté à Minneapolis après la mot de George Floyd. Sur les images, on entend d'abord le journaliste Omar Jimenez parler d'un ton calme aux policiers : "Dites-nous juste où vous voulez qu'on se place". "Vous êtes en état d'arrestation", lui indique alors un agent, quelques instants plus tard, avant de le menotter, comme le cameraman et le producteurs. Ils seront remis en liberté deux heures plus tard.

Quelques maladresses géographiques

Mastodonte de l'info en continu, CNN s'est aussi distinguée à plusieurs reprises en raison de quelques maladresses géographiques. Sur ses infographies, il lui arrive de localiser Cannes en Espagne, l'Irak en Europe, Auckland en Australie ou encore Hong Kong en Amérique du sud... s'attirant évidemment à chaque fois nombre de railleries.

Sans oublier les inévitables fou rires

On appelle ça les aléas du direct : une fois un fou rire parti... difficile de le contenir. Une séquence restée fameuse dans l'histoire de la chaîne : les gloussements incontrôlables et contagieux du journaliste Anderson Cooper, alors qu'il racontait comment Gérard Depardieu avait uriné sur le sol de l'avion, faute de pouvoir rejoindre les toilettes tant que l'appareil n'avait pas décollé.

Et autres gags involontaires...

Un décor qui s'effondre, un incident en arrière-plan, un blanc à l'antenne, un présentateur qui ne sait pas qu'il est filmé en direct... voici enfin une sélection de ces moments qui font la joie des téléspectateurs.