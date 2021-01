Le 10 janvier 2016 David Bowie meurt des suites d'un cancer. Cinq ans après sa disparition, le chanteur continue de vivre, un peu, à travers les multiples hommages. Des comédies musicales aux jeux de société en passant par les poupées Barbie, petite rétrospective (non-exhaustive).

Les fans rendent hommage avec des fleurs, des bougies et des photos à David Bowie, à Londres. © AFP / Alberto PEZZALI

Les hommages traditionnels

Les concerts, reprises musicales et autres shows sont nombreux depuis cinq ans. Et ils ont été particulièrement nombreux l'année qui a suivi la disparition de David Bowie. Des dizaines de chanteurs lui rendent hommage sur scène lors de leurs concerts. Madonna par exemple reprend "Rebel Rebel" à Houston dès le 12 janvier, au lendemain de l'annonce de la mort de David Bowie. Bruce Springsteen ou encore Arcade Fire font de même dans les jours qui suivent.

Au fil des années les hommages ne se tarissent pas et des spectacles dédiés entièrement à la star sont même créés. Parmi eux, la tournée internationale, "A Bowie Celebration", emmenée par Mike Garson, le pianiste qui a le plus souvent joué avec David Bowie, est jouée partout dans le monde. Et malgré la crise sanitaire, la troupe a décidé de continuer à rendre hommage au chanteur en proposant un concert en ligne, A Bowie Celebration : Just For One Day !, disponible seulement le vendredi 8 janvier, jour de l'anniversaire du chanteur. Au programme trois heures de musique et de show avec des artistes venus du monde entier.

Et le principe de ce concert en streaming reste, dans les grandes lignes, le même que le spectacle en présentiel : rendre hommage à David Bowie en invitant des artistes différents pour chaque représentation en fonction des pays dans lesquels ils jouent. En France par exemple, Catherine Ringer, la chanteuse des Rita Mitsouko, ou encore Carmen Maria Vega chantent à l'Olympia, à Paris, en 2019, aux côtés de la troupe de Mike Garson.

Les hommages 2.0

Si Mike Garson et sa troupe ont décidé de faire le concert en ligne pour contourner les difficultés de la crise sanitaire, il n'est pas le seul ces cinq dernières années à avoir investi Internet pour rendre hommage au chanteur, même si la pandémie mondiale a en effet accentué la tendance. La preuve par exemple avec un autre spectacle en ligne la comédie musicale Lazarus qui est diffusée en streaming payant du 8 au 10 janvier partout dans le monde pour rendre hommage au chanteur.

Lazarus : c'est le dernier spectacle conçu par David Bowie. Dans la comédie musicale, sorte de testament inspiré du roman de science-fiction de Walter Tevis L'Homme tombé du ciel, David Bowie raconte la vie de Thomas Newton, un extraterrestre à visage humain qui se retrouve seul sur Terre, enfermé dans un appartement new-yorkais. Le spectacle a été joué pour la dernière fois en public à guichets fermés durant deux mois fin 2015 au New York Theatre Workshop de Broadway, où David Bowie a d'ailleurs fait sa toute dernière apparition publique. Le spectacle a ensuite été donné au King’s Cross Theatre de Londres, ville natale du chanteur, durant trois mois à partir de la fin octobre 2016. C'est la captation de cette représentation qui est diffusée en streaming payant du 8 au 10 janvier.

Autre événement en hommage à la star défunte, la création d'un compte au nom du chanteur sur TikTok, le réseau social en vue chez les adolescents. Depuis le 8 janvier, jour de son anniversaire, vous pouvez en effet vous abonner à @DavidBowie et écouter de extraits de Let's Dance et Space Odditty. Quelques heures seulement après la création du compte des fans se mettaient déjà en scène sur les morceaux publiés. Car c'est bien là l'enjeu de cette présence sur TikTok : que la communauté, relativement jeune, s'approprie les chansons de David Bowie.

En avril dernier, en plein confinement, un groupe d'artistes maquilleurs Américains a décidé de rendre hommage au chanteur en reproduisant ses looks les plus iconiques. Pendant plusieurs semaines Grace Ahn, Justin Lentz, Valerie Harvey ou encore Ivan Castro se retrouvaient en visioconférence appelées les "Make-up Houseparty" et partageaient ensuite leurs maquillages sur leurs réseaux sociaux.

Valerie Harvey a participé pendant plusieurs semaines pendant le premier confinement à des séances de maquillage en ligne pour rendre hommage à David Bowie. / Capture d'écran - Val Harvey

Les hommages "goodies"

Les cheveux rouge coiffés en arrière, une combinaison rayée métalisée à épaulettes et un petit soleil peint sur le front, cette poupée n'a rien d'une Barbie classique. Et pour cause, commercialisée le 19 juillet 2019 à l'occasion du cinquantième anniversaire de la sortie du single Space Oddity, la poupée n'est autre que Ziggy Stardust, le messager des étoiles et alter ego androgyne de David Bowie. Commercialisée au prix de 50 dollars et avec un certificat d'authenticité, la poupée du groupe Mattel s'est arrachée dès les premières semaines de sa commercialisation et est encore disponible à la vente sur le site internet du groupe.

Le 19 juillet 2019, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la sortie du single Space Oddity, le groupe Mattel décide de commercialiser une poupée Barbie en hommage à David Bowie. / MATTEL

Et les amateurs de jeux de société ne sont pas en reste non plus : il existe un Monopoly David Bowie. Les règles sont les mêmes que dans le jeu original, mais adapté à l'univers musical : il faut acheter des morceaux de musique, tenter de s'enrichir tout en évitant la banqueroute pour s'imposer dans le milieu impitoyable du rock'n'roll.

Même principe que pour l'original dans ce Monopoly Bowie : s'enrichir pour s'imposer dans le milieu du rock'n'roll. / BOOGHE

Mais cela ne vous a sans doute pas échappé : la frontière entre hommage et business est souvent ténue. Depuis 2016, pas une année n'a passé sans qu'un single, un album, une compilation ne sortent dans les bacs. Au total ce sont pas moins de quatre albums live, sept coffrets, quatre EP et six singles qui sont sortis depuis 2016.

Et la dynamique n'est pas prête de changer : sur le site du feu chanteur un single en édition limitée a été mis en vente le 8 janvier (et s'est épuisé en quelques heures seulement) pour fêter ce qui aurait été son 74e anniversaire. Dans ce single deux morceaux "inédits" pour reprendre les termes de la maison de disque : Mother de John Lennon et Tryin' to get to heaven de Bob Dylan.

Un biopic, Stardust, devait également sortir en octobre 2020, mais crise sanitaire oblige il n'a pas été diffusé au cinéma. Aucune date de nouvelle sortie n'a pour l'instant été annoncée en France. Une chose est sûre, en revanche, David Bowie et ses divers hommages ont encore de beaux jours devant eux.