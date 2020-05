À l'heure où la vie reprend dans les lieux publics, tour du monde du déconfinement. Depuis le mardi 5 mai, les habitants de Milan peuvent de nouveau se rendre dans les cimetières de la capitale de la Lombardie pour se recueillir et fleurir les tombes de leurs proches.

Situé au nord-ouest de Milan, le Cimetière majeur de Milan est le plus grand de la ville. Le site est si grand que pour s'y déplacer, il faut emprunter une navette. 70 hectares, dans lesquels, à plusieurs endroits, de nouveaux carrés ont vu le jour : des espaces dédiés aux victimes du coronavirus.

Avec plus de 15 000 décès imputés au coronavirus, la Lombardie paie un lourd tribut à la pandémie. Au Cimetière majeur, il a fallu trouver de la place et organiser l'accueil soutenu des dépouilles. La zone 87, facilement reconnaissable à ses petites croix blanches parfaitement alignées devant des fosses creusées au pelleteuse, a été crée pour l'occasion.

Après plus de deux mois de confinement, les Milanais sont soulagés de pouvoir se rendre au cimetière majeur pour se recueillir sur les tombes de leurs proches, dont beaucoup sont décédés pendant la crise sanitaire. Sa réouverture a été demandée par les familles pour des raisons d'humanité, car à la douleur de la perte de proches est venue s’ajouter celle de deuils difficiles sans funérailles ni cérémonie.

En témoigne Elena, étudiante, 26 ans, rencontrée dans les allées du cimetière, munie d'une attestation, qui reste obligatoire pour se déplacer :

"Notre grand-mère est morte il y a un mois du coronavirus. On a dû attendre que le cimetière rouvre ses portes pour venir la saluer, ce qu’on n’a pas pu faire avant. Et le plus triste c’est de savoir qu’elle est partie seule, sans personne autour elle."