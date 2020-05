À l'heure où la vie reprend dans les lieux publics, tour du monde du déconfinement. Depuis le vendredi 15 mai, Berlin autorise la réouverture de ses restaurants, bars et célèbres Biergärten pour profiter d'une bière dans le cadre verdoyant d'un jardin. Les habitués reviennent peu à peu bien que limités par les règles.

Pour la première fois depuis le 22 mars, les Biergärten de la capitale allemande ont rouvert leurs portes depuis le vendredi 15 mai avec des règles d'hygiène qui limitent le rassemblement de groupes d'amis ou de collègues qui fréquentent habituellement ces lieux. Il doit y avoir de la distance entre chaque table et le gérant d'un Biergarten ne peut installer que 4 à 6 personnes maximum par table qui ne doivent pas être issues de plus de deux foyers.

Ces règles dénaturent quelque peu l'ambiance des lieux, d'habitude grouillante et populeuse. Mais elles permettent la réouverture de ces jardins et de ces terrasses qui font le charme des villes allemandes.

Avant la réouverture officielle, le gérant du "Orankesee-Terrassen" installé dans le quartier Hohenschönhausen, au nord-est de Berlin, offrait uniquement des bières à emporter. Depuis vendredi dernier, il a réinstallé sa terrasse redonnant au lieu son allure habituelle. Au bord du petit étang Orankesee, à l'ombre des châtaigniers en fleurs, on entend encore davantage le chant des oiseaux que les pintes de bières qui s'entrechoquent. Mais les habitués reviennent peu à peu, comme Manfred, venu en vélo :

"Quand le soleil brille, c'est encore plus beau et il y a plus d'ambiance, beaucoup plus de monde, le week-end surtout, dès qu'il fait beau, c'est très fréquenté."