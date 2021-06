Les salariés ont jusqu'au 30 juin pour basculer les heures DIF (converties en euros) sur leur CPF. Constatant "qu'un salarié sur quatre" seulement avait effectué cette opération, la ministre du Travail avait repoussé de six mois la date, initialement prévue au 31 décembre.

Il ne vous reste plus que quelques jour pour transférer vos heures de DIF sur votre compte personnel de formation © Maxppp / LP/ Aurélie Audureau

Attention : le décompte a commencé pour vos heures de formation. Vous avez jusqu’à la fin du mois, 30 juin dernière limite, pour transférer et convertir vos heures du DIF, Droit Individuel à la Formation, en euros sur votre CPF, Compte Personnel de Formation : le dispositif qui a pris la succession du DIF en 2015. Si vous ne le faites pas, vos heures de formation, gagnées avant décembre 2014, seront définitivement perdues.

Et inutile de se précipiter sur la première formation venue d’ici le 30 juin pour écouler ces heures DIF, il est vraiment encore tout à fait possible, et facilement, de les transférer sur votre CPF.

Où trouver ces heures à reporter ?

La principale difficulté, c’est sans doute de remettre la main sur son bulletin de paie de décembre 2014, ou janvier 2015, ou sur l’attestation de l’employeur d’alors, car c’est bien là que sont indiquées les heures à reporter. À l’époque c’était en heures, plafonné à 120 heures. Aujourd’hui c’est en euros. À raison de 15 euros de l’heure, vous pourriez perdre jusqu’à 1.800 s’euros pour une prochaine formation si vous ne faites pas le transfert vers votre CPF. En moyenne le montant tourne plutôt autour de 1.200 s’euros.

Ensuite c’est simple et fait en quelques clics, soit sur le site moncompteformation.gouv.fr soit sur l’application qui va avec. Vous êtes identifié grâce à votre numéro de sécurité sociale. Une fois votre compte crée, rubrique "Mes Droits Formation" puis le lien "Saisir mon DIF". Les heures sont automatiquement converties en euros.

Ils sont à votre disposition, ces euros, pour désormais financer la formation de votre choix. C’était votre employeur qui avait la main sur l’ancien dispositif.