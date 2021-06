Ce 30 juin, c'est la date limite pour convertir les heures du Droit Individuel à la Formation (DIF) en euros sur le Compte Personnel de Formation (CPF). Si ce n'est pas fait, ces heures seront définitivement perdues.

Créé en 2015, le Compte Personnel de Formation vous permet d'accumuler de l'argent destiné à financer les formations de votre choix. © Maxppp / LP/ Aurélie Audureau

Il ne vous reste plus que quelques heures pour éviter de perdre vos droits à la formation. Ce 30 juin est le dernier délai pour transférer et convertir vos heures du Droit Individuel à la Formation (DIF) en euros sur votre Compte Personnel de Formation (CPF). Le DIF disparait au profit du CPF créé en 2015. Si vous ne transférez pas vos heures du DIF, elles seront définitivement perdues. Il s'agit des heures cumulées entre 2008 et 2014, qui peuvent représenter jusqu'à 120 heures total, soit 1 800 euros potentiellement perdus si vous ne les convertissez pas. Seulement un salarié sur quatre avait réalisé le transfert fin 2020, le gouvernement avait alors décidé de prolonger de six mois le délai.

Comment faire ?

C'est simple, ça se fait en quelques clics seulement, sur le site moncompteformation.gouv.fr ou sur l'application dédiée sur smartphone. Si vous avez déjà un Compte Personnel de Formation, il vous suffit de vous connecter. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un rapidement. Assurez-vous d'avoir votre numéro de sécurité sociale à proximité, il vous sera demandé.

Une fois connecté, il faut vous rendre dans l'onglet "Mes Droits Formation", puis cliquer sur le bouton "Saisir mon DIF". Vous inscrivez alors le nombre d'heures que vous avez cumulé et elles sont automatiquement converties en euros. Une heure équivaut à 15 euros de CPF. Le plus difficile, c'est de savoir combien d'heures vous aviez à disposition dans le cadre du DIF. Ce chiffre figure sur votre dernière fiche de paie de 2014, celle de janvier 2015 ou bien sur l'attestation de votre employeur d'alors. Si vous aviez plusieurs employeurs à cette période, vous pouvez cumuler les heures de DIF inscrites sur chacune des fiches de paie.

À quoi servent ces euros ?

Ces heures converties en euros (et les euros que vous avez cumulé depuis la création du CPF) sont utilisables pour vous inscrire à toutes les formations proposées directement sur le site ou l'application, qui disposent d'un moteur de recherche. Vous pouvez autant vous en servir pour prendre quelques heures de cours de langues ou d'informatique que pour financer une véritable reconversion professionnelle ou encore votre permis de conduire. Le montant maximum que vous pouvez cumuler sur le Compte Personnel de Formation est de 5 000 euros. Ces euros servent à suivre des formations, ils ne peuvent en aucun cas être perçus tels quels.