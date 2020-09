Une soirée présentée par Michka Assayas, en direct et en public depuis le studio 104 de la maison de la Radio !

Fontaine DC © Vinters - Pooneh Ghana - Jan 2020

Les concerts d'Inter

France Inter ouvre les portes du studio 104 au groupe Fontaine DC pour un concert privé, en public et en direct sur l’antenne de France Inter, présenté par Michka Assayas dans le cadre de son émission A very good trip.

Décrit comme LE groupe punk irlandais en provenance de Dublin, Fontaine DC est un peu plus que cela.

Leur premier album Dogrel sortit en avril 2019 a suscité l’enthousiasme, rencontrant un réel succès.

Un an plus tard, A Hero’s Death confirme leur talent et s’inscrit dans la lignée de Dogrel y amenant ballades et sons rageurs.

Réservation

Réservation en ligne le 30 septembre à partir de 9h sur le site maisondelaradio.fr

Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places du studio est limité et que les places sont réservées en quelques courtes minutes.

En raison des mesures sanitaires, le port du masque est obligatoire dans tous les espaces de Radio France y compris en salle et pendant toute la durée du concert. Chaque personne doit venir avec son propre masque.

