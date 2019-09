À partir de vendredi et jusqu'à dimanche, la fête de l'Humanité s'installe comme chaque année à la Courneuve, avec près de 400 stands et quelque 500 invités. Connu pour être le grand rassemblement annuel de la gauche, c'est aussi un festival musical populaire depuis plus de 80 ans. Testez vos connaissances !

La grande scène de la Fête de l'Humanité © AFP / Thomas Samson

Du 13 au 15 septembre, le parc département Georges-Valbon de la Courneuve accueille la 84e édition de la Fête de l'Humanité. Lancée en 1930 par le célèbre journal lié au Parti communiste français (aujourd'hui menacé), elle réunit le temps d'un week-end, militants et intervenants politiques associatifs, et artistes et musiciens pour une programmation artistique fournie.

Cette année, plus de 50 concerts sont organisés, avec parmi les têtes d'affiche Aya Nakamura, Soprano, Youssou NDour ou encore Marc Lavoine. Mais depuis les débuts de la fête, plusieurs centaines d'artistes, de tous les styles musicaux, ont été invités à monter sur l'une des nombreuses scènes de l'événement. Saurez-vous retrouver quels artistes ont participé, et quelles petites histoires sont associées à certaines des éditions de la Fête de l'Huma ?