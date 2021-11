Le grand événement musical gratuit co-organisé par la Fnac et la Ville de Paris se réinvente pour une édition inédite.

Après deux étés sans que le parvis de l’Hôtel de Ville ne puisse vibrer aux sons de ce festival si particulier, Fnac Live Paris est de retour !

Les Concerts Fnac Live Paris se tiendront dans une version hybride, entre événements physiques et concerts digitaux, au théâtre du Châtelet et en ligne sur le site L’Éclaireur Fnac, le nouveau site de prescription de la Fnac dédié à la culture et aux nouvelles technologies.

►►► France Inter accompagne le festival Fnac Live Paris et propose une programmation spéciale lundi 6 décembre en direct du Théâtre du Châtelet pour un concert exceptionnel avec Curtis Harding et Sofiane Pamart. Une soirée présentée par Michka Assayas à écouter de 21h à 23h dans Very Good Trip.

Au programme

► ED SHEERAN / 47TER / CURTIS HARDING / FRANKY GOGO / ILIONA / JOYSAD KUNGS / LONEPSI / SOFIANE PAMART / THE LIMIÑANAS / TODIEFOR / USSAR...

► Le 6 décembre, embarquez pour une soirée live exceptionnelle en public au Théâtre du Châtelet !

Une nuit au Châtelet ou la rencontre de 3 univers musicaux pour une soirée riche en émotions… Dans cet écrin si particulier, l’alchimie soul de Curtis Harding répondra aux compositions pianistiques de Sofiane Pamart. Cette soirée sera complétée par un live d’un artiste dont le nom sera dévoilé le 22 novembre. Les 3 artistes se produiront sur la scène du Théâtre du Châtelet à partir de 20h !

Les places pour ces concerts seront à retirer dans les billetteries Fnac Paris et Île-de-France à partir du 22 novembre.

► Les Concerts Fnac Live Paris ou le mariage réussi entre événement physique et prestation digitale

Ce Fnac Live Paris hybride fait donc date… Il est le signe de l’ouverture et de la diversité, de la combinaison du physique et du digital et en soi, le symbole d’un public qui veut vibrer, partout, aux rythmes des artistes qui font et feront l’actualité !

La dizaine de capsules live enregistrées a été conçue comme un concert à part. Filmés dans le cadre prestigieux des salons de l’Hôtel de Ville de Paris, ces live sets numériques font autant la part belle à des artistes connus qu’à de nouvelles voix des musiques actuelles.

Ces formats digitaux sont emmenés dès le 6 décembre à 19h par Ed Sheeran avec un concert en ligne, exclusivement capté pour cet événement ! L’artiste se produit en solo dans une version intimiste et présente des versions inattendues de ses plus grands hits.

Au chapitre digital, dix autres artistes rejoignent Ed Sheeran… Un programme réjouissant à découvrir les 6 et 7 décembre sur www.leclaireur.fnac.com, avec : The Limiñanas et leur rock psyché, la douceur d’Iliona et ses textes incisifs, Joysad et son rap pur, l’électro festive de Kungs, l’intensité brute des chansons d’UssaR, le poète et rappeur Lonepsi, la musique inclusive libérée et décalée de Franky Gogo, la pépite urbaine de la scène bruxelloise Todiefor, et l’énergie positive des 47TER !

Ce Fnac Live Paris hybride, synonyme de retour à la musique et à la scène, fait donc date : il est le signe de l’ouverture et de la diversité, du mariage réussi entre événements physiques et prestations numériques. En bref, le symbole d’un public qui veut vibrer, partout, au son des artistes de notre temps.