Les agences d'intérim recrutent à tour de bras des agents de contrôle sanitaire. Il s'agit de répondre à une demande qu'il sera sans doute difficile de satisfaire entièrement, alors que les agents de sécurité réclament dans le même temps de meilleurs salaires.

Les agences d'intérim recrutent à tours de bras du personnel pour vérifier les pass sanitaires © AFP / Valery HACHE

"Diplomatie et amabilité exigée", d'un côté. "Bon relationnel", de l'autre. Les annonces, ces derniers jours, se multiplient et se ressemblent sur le site de Pôle emploi, avec chaque fois le même profil recherché. En quelques semaines, le métier de contrôleur sanitaire s'est imposé.

Ehpad, hôpitaux ou encore centres commerciaux : tous prospectent en même temps en quête de volontaires pour flasher les QR codes des personnes souhaitant accéder à leurs établissements.

Profil requis : pédagogue et... incorruptible

Et pas facile toujours de faire le bon tri dans les CV. "En la matière, plus que le savoir-faire, c'est le savoir être qui prime" prévient tout de suite Sébastien Collard en charge des opérations de recrutement chez Synergie, spécialiste de l'intérim pour les régions Île-de-France, Grand-Est et Auvergne, qui enregistre plusieurs centaines de demandes par jour de ses clients. La sélection se fait ensuite sur des critères assez inhabituels : "La pédagogie d'abord, face à des gens parfois en questionnement et même dans l'agressivité" explique Sébastien Collard, qui attend du candidat "qu'il se montre également incorruptible face aux personnes qui voudraient possiblement resquiller".

"Des agents de sécurité dans 80-90 % des cas", mais aussi des étudiants

Face aux risques de tensions lors des contrôles, la mission semble relever naturellement des compétences des agents de sécurité. "Sauf que juridiquement, la loi n'interdit pas de proposer un tel poste à des personnes non qualifiées" précise Cédric Paulin, secrétaire général du groupement des entreprises de sécurité. Dans 80 à 90 % des cas, assure t-il, la tâche est bien effectuée par des professionnels du secteur mais de grands magasins n'hésitent pas à placer des étudiants à leur entrée pour des questions de coûts. "Le souci, pour Cédric Paulin, c'est qu'en cas de conflit, la personne n'est pas habilitée à intervenir, ce qui peut s'avérer très vite problématique".

La crainte réelle qu'il manque de monde à la rentrée

Autre problème, structurel celui-ci, la profession d'agent de sécurité ne séduit pas ou plus. "Beaucoup ont quitté le métier en raison notamment des salaires trop bas" alerte Djamel Benotmane à la CGT, "le métier ne paie pas et les boîtes peinent à recruter". Au bout de 12 ans d'ancienneté, ce représentant syndical dit toucher 1 340 euros par mois. Résultat des courses, il manquerait à ce jour de 15 à 20 000 agents dans le secteur. Une pénurie qui tombe mal, à l'heure où les demandes en contrôleurs de pass risquent de s'accroitre encore ces prochaines semaines. D'autant que la loi Sécurité globale, adoptée en mai, est venue aggraver la situation : "les candidats à un métier dans la sécurité doivent désormais avoir un titre de séjour d'au moins cinq ans. Pour la filière, ça signifie environ 20% de candidats en moins", estime Cédric Paulin.

Chez Synergie, Sébastien Collard voit bien le problème alors que les événements sportifs reprennent. Le groupe qui l'emploie sponsorise le club du FC Nantes en Ligue 1 : "Rien que dans un stade de foot, c'est parfois 30 à 40 000 personnes en l'espace de 2 heures qu'il faut contrôler. Quand on sait qu'un agent seul ne flashe en moyenne que 180 QR codes en une heure – faites le calcul – ça peut demander rapidement beaucoup de ressources." Et d'ajouter "Pour l'instant, à Paris, au mois d'août les besoins de contrôle à l'entrée des magasins ne sont pas énormes. Les gens sont en vacances..." Mais à la rentrée prédit-il, ce sera sans doute une autre histoire.