La France se dirige-t-elle vers une épidémie semblable à celle en Italie ? Quel est le taux de mortalité du Covid-19 ? Y a-t-il des pays où la situation s'est améliorée ? France Inter vous a concocté et sélectionné quelques infographies pour faire le point.

Quelques chiffres et graphiques pour mieux cerner l'épidémie. © Getty / Witthaya Prasongsin

Face à la multitude de chiffres qui tombent chaque jour sur le Covid-19, facile de se perdre. Taux de mortalité, situation dans le monde, similitudes entre l'évolution de l'épidémie en France, en Allemagne et en Italie... On vous aide à y voir plus clair grâce à cinq infographies.

L'explosion du nombre des cas en un mois et demi

De 12 000 à 134 000 en un mois et demi, le nombre de cas de coronavirus a explosé. Le point sur l'évolution de l'épidémie au niveau mondial en une carte. En violet, l'évolution des foyers et en jaune, les pays ayant signalé au moins un cas d'infection :

Le nombre de cas de Covid-19 a explosé à travers le monde. © AFP / Simon Malfatto, Sophie Ramis

La Chine vs le reste du monde

Premiers cas recensés en Chine début janvier, pic de l'épidémie dans le pays en février, puis propagation du virus dans le reste du monde jusqu'à la mise en quarantaine de l'Italie lundi dernier... Les grandes étapes et les dates clé du Covid-19 dans le monde en deux courbes :

Les grandes dates du coronavirus © Visactu / Visactu

Une trajectoire similaire en France, en Allemagne et en Italie

La comparaison circule sur les réseaux sociaux. Avec une grosse semaine de décalage, la progression du nombre de personnes infectées par le Covid-19 serait similaire à celle de nos voisins italiens. France Inter a vérifié, et effectivement, les courbes sont semblables. À titre d'exemple : l'Italie recensait 229 cas le 24 février, 2 706 cas dix jours après. En France, 212 cas étaient confirmés le 3 mars, 2 876 dix jours après, le jeudi 12 mars. Ci-dessous, un graphique réalisé par Le Parisien pour aider à mieux comprendre la tournure similaire que semble prendre l'épidémie en France, mais aussi en Allemagne, par rapport à l'Italie :

Le taux de mortalité varie drastiquement selon l'âge

Le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCDC) a mené une vaste enquête sur le profil des victimes, basée sur les personnes contaminées en Chine, pays le plus touché, au 11 février (72 314 cas recensés alors). Cette étude montre que le taux de décès varie du tout au tout selon l’âge de la personne infectée. Le point avec une courbe, qui montre que la mortalité augmente selon que vous ayez moins ou plus de 40 ans :

La Chine et la Corée du sud commencent à souffler un peu

Après avoir été touchés de plein fouet, deux pays asiatiques rapportent des tendances encourageantes sur l'épidémie. La Chine, qui a été le plus grand foyer du Covid-19 (plus de 2 500 nouveaux cas par jour en du 2 au 10 février), a recensé vendredi seulement huit nouveaux cas. Même baisse constatée en Corée du Sud, qui a été le deuxième foyer de la maladie après la Chine :