INFO FRANCE INTER | La décision sera prise ce jeudi matin. Les chiffres, en constante augmentation, obligent les autorités sanitaires à franchir une marche qui signifie report des congés des personnels, déprogrammation des interventions chirurgicales et, si besoin, appel à la réserve sanitaire.

Le plan blanc va être réactivé ce jeudi matin dans les hôpitaux d'Île de France © AFP / Hans Lucas / Romain Longieras

Avec 41% des lits de réanimation occupés en Île-de-France - c'est une moyenne, la Seine-Saint-Denis est encore au-dessus - la tension est trop forte dans les hôpitaux. Il faut donc anticiper.

Ce jeudi matin, le directeur de l'Agence Régionale de Santé s'entretient avec les responsables d'établissements, avant d'annoncer ce plan qui signifie une mobilisation supérieure des personnels.

Toute mutation, ou mobilité est figée. Pour les vacances - et celles de la Toussaint arrivent vite - on va passer du volontariat où l'on demande aux soignants s'ils peuvent reporter leurs congés, à une obligation pour un grand nombre d'entre eux, même si dans les services on appréhende en raison de la fatigue accumulée.

Le plan blanc signifie aussi des déprogrammations d'interventions chirurgicales qui vont s'imposer, non seulement aux structures publiques, mais aussi aux privées et, en fonction des besoins, un appel à la réserve sanitaire.

Les chiffres des hôpitaux parisiens l'imposent : il reste très peu de places en réanimation à la Pitié, à Saint-Antoine, 8 lits sur 18 sont occupés par des malades Covid, mais la réanimation est pleine, car des non-Covid y sont aussi soignés.

Il faut donc anticiper et c'est le sens du plan blanc : faire en sorte que dans cette région, passée en alerte maximale, les hôpitaux soient en complet état de marche.