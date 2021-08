Le nombre de cimetières municipaux possédant un carré musulman n'était déjà pas suffisant, mais la crise de la Covid, qui a empêché beaucoup de familles de ramener les corps des défunts dans leur pays d'origine, a amplifié le manque de places dans ses carrés confessionnels.

Le Covid a énormément amplifié le manque de place dans les carrés confessionnels des cimetières communaux © Maxppp / Frédéric DOUCHET

Selon les chiffres du Conseil Français du Culte Musulman (CFCM), la France compte environ 300 carrés musulmans.

La pandémie a entravé le rapatriements des morts musulmans dans les pays d'origine (Afrique, Maghreb) avec, pour conséquence, l'augmentation du manque de place dans les carrés confessionnels des cimetières communaux. Une situation déjà problématique avant le début de la pandémie, notamment dans le carré musulman du cimetière de Le Mée-sur-Seine où, depuis une vingtaine d'années, les administrés de confession musulmane ont droit à une place chaque fois plus réduite.

Presque plus de places disponibles

Tout au fond du cimetière, entre les tombes gravées d'un croissant et d'une étoile, Mourad Salah, président de l’association des musulmans du Mée-sur-Seine fait vite le compte des emplacements disponibles :"Un peu moins de 60 et il n'y a plus du tout de places pour les prochains défunts dans les jours et les semaines à venir."

Car le Covid a provoqué la fermeture des frontières et le refus des pays d'origine d'accueillir les défunts, d'autant que dans la religion musulmane il faut enterrer les corps en 24 heures, ce qui est déjà compliqué en temps normal.

En attendant, le carré musulman est une solution de repli. "Beaucoup de fidèles ont dû enterrer leur mort en France, et la douleur de ne pas avoir pu les rapatrier s'estompe et finalement les défunts reposent dans le cimetière de la commune" explique Mourad Salah qui précise que finalement "la Covid a un petit peu accéléré les choses" en matière de sépulture, "mais guère plus..."

Pouvoir se rendre facilement au cimetière

Car la Covid n'a fait que confirmer une tendance : la possibilité de visiter ses disparus quand on veut, et les avoir près de soi témoigne Farid "C'est assez délicat quand vous êtes en France et que vous enterrez vos parents en Algérie, vous croyez que vous allez y aller, mais en fait non vous n'y allez pas. Moi mon père, j'ai 53 ans, je l'ai vu qu'une fois en 25 ans, alors que ma mère elle est enterrée à coté et je vais la voir tous les jours".

Mourad Salah partage le même constat et ajoute : "C'est aussi une façon de dire, c'est mon pays, je l'aime, j'y suis né, j'ai choisi d'y vivre et d'y mourir. Je crois que c'est un signe fort d'intégration".