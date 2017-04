La comédie, c'est le reflet de la société

Les meilleurs moments de la semaine "Boomerang" d'Augustin Trapenard avec Ed Sheeran, Stéphane de Freitas, Guillaume Musso, Dominique Farrugia, Amadou et Mariam.

Enfant qui joue à être dans une télévision © Getty / ferrantraite

Écouter

Ed Sheeran

7.9 millions de streams le jour de la sortie de son nouveau single "Shape of you", c'est-à-dire mieux que le "Hello" d'Adèle, une entrée magistrale pour son troisième album Divide ! Il est le britannique de tous les records. Il collabore avec les plus influents de l'industrie musicale, de Elton John à Beyonce en passant par Taylor Swift.

L'important, c'est d'écrire avec le cœur et d'écrire pour soi-même

►(re)écouter "Boomerang" avec Ed Sheeran

Stéphane de Freitas

Son film " à voix haute" diffusé en Novembre dernier, nous plonge dans les coulisses du concours d'éloquence Eloquentia, qui vise à élire "le meilleur orateur du 93". Le parcours de jeunes candidats qui se préparent à cet événement nous invite à nous questionner sur le pouvoir de la parole dans la construction de la cohésion sociale et du dialogue républicain.

Un bon orateur c'est celui qui arrive à être en congruence avec ce qu'il a dans le cœur, dans ses tripes et dans sa tête

► (re)écouter "Boomerang" avec Stéphane de Freitas

Guillaume Musso

L'écrivain le plus lu en France vient de sortir son nouveau roman "Un appartement à Paris". A la façon de ses derniers romans, tel que "La fille de Brooklyn", celui-ci se vend mieux que des petits pains. En effet, Guillaume Musso réalise un score de 28 millions d'exemplaires dans le monde et son dernier roman se hisse aux premières places des meilleures ventes. C'est l'histoire de deux écorchés, qui se trouvent presque malgré eux, à résoudre le mystère d'une affaire classée...

L'écriture n'est ni un combat de boxe, ni une course de voiture

►(re)écouter "Boomerang" avec Guillaume Musso

Dominique Farrugia

Il a fait les grandes heures de la télévision et du grand écran avec ses compagnons Des Nuls ! , est acteur, producteur et réalisateur. Dominique Farrugia sort son septième film, "Sous le même toit" avec Louise Bourgoin et Gilles Lellouche. Une comédie familiale sur les errances et les désordres d'un couple normal.

La comédie, c'est le reflet de la société

►(re)écouter "Boomerang" avec Dominique Farrugia

Amadou et Mariam

Ils forment le couple le plus célèbre de la musique malienne, et relance l'engouement de la culture africaine avec leur nouveau single "Bofou Safou" , qui est un réel évènement. Leur retour sur la scène se fait dans le monde entier, six ans après leur dernier disque "Folila", qui avait été récompensé aux Victoires de la musique.

Nous sommes déjà en dehors de nos rêves

►(re)écouter "Boomerang" avec Amadou et Mariam

=> Un best of réalisé par Alexandra Guiral