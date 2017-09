Radio France ouvre sa malle au trésor. Avis aux amateurs et autres collectionneurs, 10 000 vinyles vont être mis aux enchères ce week-end.

La vente de vinyle de Radio France © Radio France

Au printemps dernier, Radio France avait mis en vente quelques 60 000 CD's piochés dans les triples exemplaires de sa collection. Devant le succès, une deuxième vente a lieu ce week-end.

10 000 vinyles : 300 lots avec plein de pépites dedans !

La vente de vinyle © Radio France

La sélection est répartie en 10 catégories

Les productions Radio France et bruitages / Poésie / Diction Chanson française / Rock français Bandes originales de films / musique pour enfants / pochettes illustrées Jazz Soul / Funk / R’n’B / Disco / Rap / Reggae /Ska Blues/ Rock’n’Roll/ Country Musique du monde Pop Rock Punk / New Wave / Hard Rock Musique Classique / Avant-garde / Musique Expérimentale

Vente de vinyles © Radio France

Quelques exemples :

N°29 Unique 45 tours de Semolina, le futur groupe Téléphone, initialement formé par Daniel Roux, Jean-Louis Aubert et Richard Kolinka.

Estimation : 150/300€

N°32 Lot de 3 EP de musique de films de Serge Gainsbourg comprenant Toutes folles de lui, Strip-tease et L’horizon. Rares.

Estimation : 300/400€

N°288 Un 33 tours d’Agnelle Bundervoet, vinyle très recherché des amateurs de musique classique. Pianiste élève de Lazare Levy et de Vlado Perlemuter, elle enregistra ce récital de piano de Franz Liszt sur le label DECCA.

Estimation : 300/600€

Pour en avoir le détail, consultez le catalogue

La Discothèque de Radio France gère une collection exceptionnelle par sa diversité et sa qualité, incluant tous les supports phonographiques, du cylindre aux fichiers numériques. Sa collection comprend près de 685 000 références (CDs, vinyles, 78 tours, cylindres). Son fonds est constitué de plus d’1,2 million de disques et de près de 2,5 millions de fichiers numériques.

Les entrepôts où sont conservés tous ces trésors servent de cadre à l'enregistrement de l'émission Radio Vinyle

Cette fois encore, ces 10 000 disques vinyles sont des exemplaires que la maison possède en double ou triple et une partie des bénéfices attendus permettra de poursuivre la numérisation des disques, au service des programmes de Radio France

La discothèque de Radio France © Radio France / christophe Abramowitz

Détails pratiques