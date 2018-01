Valentine Colasante, 28 ans, a été nommée danseuse étoile de l'Opéra de Paris, à l'issue de la représentation vendredi soir à l'Opéra Bastille du ballet "Don Quichotte" de Rudolf Noureev.

Valérie Colasante © Plurielsavoirs

L'Opéra de Paris compte désormais 19 étoiles, dont 11 femmes et 8 hommes. Valentine Colasante rejoint ainsi le cercle des plus grands danseurs et danseuses français. L'avenir dira si on la retiendra parmi les plus grands interprètes du répertoire classique dans le monde.

Anna Pavlova, le cygne

Anna Pavlova est née en 1881(ici en 1912) / Domaine Public

Danseuse russe morte en 1931, elle s'est particulièrement illustré dans un solo créé pour elle, sur La mort dy cygne, de Camille Saint-Saëns.

Elle est la première danseuse à avoir dirigé une compagnie. On lui prête les propos suivants : « Je désire que mon message de beauté, de joie et de vie continue à être délivré après moi. J'espère que lorsque l'on aura oublié Anna Pavlova, le souvenir de sa danse restera dans le cœur des gens. Si je réussissais ne serait-ce que cela, je m'estimerais satisfaite. »

Vaslav Nijinski, le faune

Nijinski en 1907 / Domaine public

Nijinski est né à Kiev en 18891 et décédé le 8 avril 1950 à Londres. Danseur et chorégraphe russe d'origine polonaise, il a marqué son temps dans L'après-midi d'un faune et Le Sacre du printemps. Il inventa un système de notation des chorégraphies, adopté par tous et grâce auquel on peut reconstituer ses interprétations.

Maïa Plissetskaïa, la longévité

Maïa Plissetskaïa en 1961 dans Roméo et Juliette / RIA Novosti archive - Mikhail Ozerskiy

La famille de Maïa Plissetskaïa a été victime des purges staliniennes. Elle est malgré tout entrée au Bolchoï à l’âge de 18 ans où elle est restée près de cinquante ans. Elle fit scandale en jouant Carmen, mais a ravi le public par ses sauts, la fluidité de ses mouvements et la longévité de sa carrière. A l’âge de 70 ans elle était encore sur scène pour interpréter Isadora Duncan en Ukraine. A 80 ans, elle s'essayée à un mélange des genres étonnant, dansant au milieu des moines Shaolin, de la star du flamenco Joaquin Cortes et des choeurs de l'Armée Rouge.

Elle est morte en Allemagne en 2015.

Rudolf Noureev, rock star en chaussons

Rudolf Noureev en 1973 / Allan warren

Danseur russe réfugié en France pour échapper au régime soviétique, il a marqué tant par ses frasques dignes de celles des Rolling Stones, son aura et ses interprétations dans Giselle, Don Quichotte, Le Lac des Cygnes, et surtout dans l’acte final de la Belle au Bois Dormant. Il a marqué l'Opéra de Paris de son empreinte, y a imposé le répertoire de Marius Petipa et formé nombre d'étoiles telles Patrick Dupond ou Sylvie Guillem.

Margot Fonteyn, la plus grâcieuse

Margot Fonteyn / Eric Koch / Anefo — Nationaal Archief

Margot Fonteyn est la complice de Rudolf Noureev, formant avec lui un couple mémorable notamment dans Roméo et Juliette. Danseuse britannique formée à la Royal Ballet School de Londres, elle est considérée comme une des grandes danseuses classiques de son époque, célèbre notamment pour son interprétation de La Belle au bois dormant. Elle est morte en 1991.

Mikhaïl Baryshnikov, de la danse au cinéma

Mikhaïl Barychnikov en 2010 (à gauche) © AFP / Skip Bolen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Baryshnikov est né le 28 janvier 1948 en Lettonie, il est d'origine russe naturalisé américain. Lors de la tournée canadienne du ballet du Bolchoï en 1974, il demande l'asile politique au Canada. Il intègre l' American Ballet Theatre comme étoile. Balanchine l'a dirigé le jeune danseur dans le style propre au chorégraphe. C'est ainsi que Baryshnikov triomphe dans des rôles titres comme Apollon, Le Fils prodigue et Rubies. Il fera ensuite du cinéma notamment aux côtés de Gregory Hines et d'Isabella Rossellini dans le film Soleil de nuit.

Marie-Agnès Gillot, l'audace

Marie-Agnès Gillot en 2015 © AFP / PATRICK KOVARIK

Marie-Agnès Gillot est une danseuse française atypique et audacieuse. Etoile de l'Opéra de Paris, elle a interprété le répertoire classique, s'est essayé au contemporain. C'est d'ailleurs à l'issue d' un ballet de Carolyn Carlson, et sur la célèbre musique de René Aubry en 2004 qu'elle est devenue étoile. Pour sa beauté et sa grâce des grandes marques de luxe ont fait d'elle leur égérie.

Sylvie Guillem, "Mademoiselle No"

Sylvie Guillem en Chine en 2015 © AFP / LUO XIAOGUANG / XINHUA

Elle fait forte impression en entrant dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris, au point que Rudolph Noureev fait d'elle une étoile en 1984, alors qu'elle n'a que 19 ans. Mais trois ans plus tard, elle quitte Paris pour intégrer le Royal Ballet de Londres. Partie en claquant la porte de Paris, elle se fait la réputation de "Mademoiselle No" à Londres.

Alicia Alonso, la diva cubaine

Alicia Alonso est née en 1921 © AFP / EZEQUIEL BECERRA

Alicia Alonso est aussi populaire de Fidel Castro à Cuba. Le dictateur cubain séduit par son talent, lui a accordé budget et théâtre pour qu'elle dirige le Ballet National de Cuba. Elle a fait allégeance au régime castriste. Elle a milité pour la présence des danseurs du ballet cubain auprès de la population, dans les usines, pour faire connaître la danse classique.

Jean Babilée, un destin brisé

Jean Babilée, de son vrai nom Jean-René Gutmann n'a jamais pu devenir étoile de l'Opéra de Paris. Danseur de l'Opéra en 1940, il se sauve pour échapper aux rafles contre les Juifs et entre en résistance. Il est connu pour le brio et la vitesse de ses mouvements dans Le Jeune homme et la mort, chorégraphié par Roland Petit et filmé par Jean Cocteau. Jean Babilée, homme élégant et modeste, il a dansé pour la dernière fois en 2003 pour le chorégraphe Josef Nadj et s’est éteint onze ans plus tard à l’âge de 90 ans.