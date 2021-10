Le 22 octobre 2001, "Grand Theft Auto III" sortait aux États-Unis, sur PlayStation 2. Non content de révolutionner sa propre formule pour tirer parti des possibilités techniques de son époque, ce troisième épisode de la série a bouleversé le monde du jeu vidéo, imposant une recette encore incontournable aujourd'hui.

Comparé à ses descendants, GTA3 ne paye pas de mine, mais tous les ingrédients du succès sont déjà là © Capture d'écran YouTube

Vous connaissez Liberty City ? Cette ville a beau être imaginaire, elle a une place particulière dans le cœur des 14,5 millions de joueurs qui l'ont arpentée dans "Grand Theft Auto III" depuis la sortie de ce jeu en octobre 2001. Presque une goutte d'eau au milieu des 350 millions d'exemplaires vendus par la série depuis sa création en 1997, dont 150 millions rien que pour le cinquième épisode, le dernier sorti à ce jour. Mais rien n'aurait été possible sans ce fameux numéro 3, celui qui a fait passer la série des "petits jeux sympa" aux superproductions qu'on connaît aujourd'hui.

Son éditeur Rockstar Games ne s'y est pas trompé : à l'occasion de cet anniversaire, il sort (d'ici la fin de l'année) une "Definitive Edition" comprenant les trois épisodes emblématiques de la génération PlayStation 2 : "GTA III", "GTA Vice City", et "GTA San Andreas". Trois jeux encore encensés aujourd'hui par les fans (surtout le dernier), et tous basés sur la recette élaborée en 2001.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Sexe, violence, et jeu vidéo

Dans "Grand Theft Auto III", vous incarniez un gangster anonyme et muet, pour la dernière fois puisque les épisodes suivants prendront au contraire le parti de personnages principaux de plus en plus marquants. En revanche, ils reprendront presque tous les autres éléments inventés par ce tout premier GTA en 3D : une ville immense à explorer librement au volant de véhicules achetés ou, disons, "empruntés" ; des personnages secondaires charismatiques ; des missions à accomplir, introduits et conclus par une petite cinématique qui fait progresser le scénario ; la mise à disposition de nombreuses armes permettant (ou non) de semer le chaos dans la ville virtuelle.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

C'est ce dernier point qui vaudra d'ailleurs à la série Grand Theft Auto d'attirer l'attention des critiques, notamment médiatiques. En grande partie sur un malentendu : si la violence est omniprésente, elle n'est pas forcément encouragée en-dehors des missions, les déplacements dans la ville pouvant par exemple être effectués en respectant scrupuleusement le code de la route. Mais aussi, il faut bien l'admettre, en roulant sur les trottoirs ou en explosant les autres véhicules à coups de lance-roquettes. Tout comme ses successeurs, "Grand Theft Auto III" est avant tout un bac à sable virtuel où le niveau de violence et d'amoralité dépend presque plus du joueur que du scénario. En France, la série est d'ailleurs déconseillée aux joueurs de moins de 18 ans (sachant qu'il n'existe pas dans le pays d'interdiction de vente aux mineurs).

Des dizaines de descendants plus ou moins inspirés

Le succès fulgurant de "GTA III" va évidemment faire des envieux (jeu le plus vendu de l'année 2001, deuxième jeu le plus vendu en 2002 derrière... sa suite, "GTA Vice City"), et engendrer une flopée d'autres jeux s'inspirant de (voire copiant éhontément) l'original. Parmi ceux que l'on surnomme depuis 20 ans maintenant des "GTA-like" (des jeux "comme GTA"), on peut citer :

"Saints Row" et ses guerres de gang cartoonesques

et ses guerres de gang cartoonesques "Mafia" qui est au "Parrain" ce que "GTA" est à "Scarface"

qui est au "Parrain" ce que "GTA" est à "Scarface" "Red Dead Redemption" qui troquait les voitures pour des chevaux

qui troquait les voitures pour des chevaux "Just Cause" qui transposait le concept dans des dictatures à renverser

qui transposait le concept dans des dictatures à renverser La série "Far Cry" (à partir du 3) propose un concept très similaire, avec une vue à la première personne

(à partir du 3) propose un concept très similaire, avec une vue à la première personne "L.A. Noire" qui fait basculer l'action dans une ambiance de film noir des années 40

qui fait basculer l'action dans une ambiance de film noir des années 40 ou encore "Sleeping Dogs" qui mélange l'héritage de GTA avec celui du cinéma de Hong Kong

De nombreux autres jeux, sans forcément copier la recette originelle, reprendront plus ou moins inconsciemment certains éléments inventés par "GTA III". Le monde ouvert et le système de missions, par exemple, a fait les belles heures de la série "Assassin's Creed", ou plus récemment des jeux "Spider-Man" sur PlayStation 4 et 5. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que le site spécialisé IGN faisait entrer en 2007 "GTA III" dans sa liste des "10 jeux les plus influents", le citant comme un des rares jeux "qui ont fait naître un genre tout entier et un phénomène culturel".

Bref, sans "Grand Theft Auto III", c'est tout un pan (pan) de l'histoire vidéoludique qui aurait été très différent, voire inexistant.