On connaît leur voix mais peu leur visage. Et pourtant, ils ont accompagné notre jeunesse dans les années 2000. Manon, Kelyan, Olivier, Romain ont commencé enfants, et pendant dix ans ils ont doublé les principaux personnages de la saga Harry Potter.

Nous avons rencontré les voix françaises des personnages d'Harry Potter au cinéma, dont le premier opus est sorti il y a tout juste 20 ans. © Radio France/Victor Vasseur et AFP

Il faut tendre l’oreille, puis fermer les yeux. Et encore, ce n’est pas certain de reconnaître leur voix. Ils avaient une dizaine d'années quand Manon, Kelyan et Olivier ont passé un casting. Ils faisaient du théâtre et ne se doutaient pas de l’ampleur qu’allait prendre les films adaptés des livres de JK Rowling. Le 5 décembre 2001 sortait Harry Potter à l’école des sorciers. C’était il y a vingt ans. Pour l’occasion France Inter a retrouvé les voix françaises des élèves de Poudlard.

"Je n'ai pas eu certains rôles car on entendaient trop la voix d'Harry Potter"

Kelyan Blanc a doublé le personnage d'Harry Potter il y a 20 ans et est la voix française régulière de Daniel Radcliffe encore aujourd'hui. Comédien, présent sur Twitch, il a aujourd'hui 33 ans.

"Si j’ai commencé le doublage, c’est grâce à mon frère qui faisait du théâtre à Paris et qui doublait dans des films. J’avais l'habitude de lui faire répéter tous ces rôles de théâtre. J’ai appris à jouer comme ça. Quand il a commencé à muer, il a arrêté les rôles d’enfant. J’ai pris sa suite. Mon premier film, c’était "Sale Môme", avec Bruce Willis. Quand j'ai passé le casting pour Harry Potter, j’avais lu zéro bouquin. Je connaissais de très, très loin. Par la suite, il y a certains rôles que je n'ai pas eu parce qu'ils entendaient trop la voix d’Harry Potter. Mais comparé à tout ce que ça m'apporte et le bonheur d'avoir participé à ce projet là, c'est rien du tout.

Si on reconnaît ma voix quand je parle aujourd'hui ? C'est très, très rare. Ça a dû m'arriver une ou deux fois dans ma vie. En revanche, ça m'est déjà arrivé qu’à l'hôpital, quand j’étais infirmier, qu'un enfant qui s'était cassé le bras et avait regardé les Harry Potter la veille me dise : 'Mais je reconnais votre voix. Elle me dit quelque chose. Je suis sûr que je l'ai déjà entendu ça quelque part.' J’ai dit que j’étais la voix française d’Harry Potter. Je lui ai signé le plâtre que je venais de faire (rires).

J’ai repris des études quand j’avais 22 ans, pour devenir infirmier.Je voulais faire quelque chose de plus concret dans la vie, un peu plus ancré dans la société, le besoin de me sentir utile. J’ai beaucoup travaillé dans les hôpitaux à Tremblay-en-France, à Nogent-sur-Marne, Montfermeil aussi. Avec le Covid-19, ces deux dernières années m’ont séché.

Aujourd’hui, je continue de suivre Daniel Radcliffle sur certains de ses films, je vais bientôt doubler aussi un manga. Je suis sur Twitch depuis pas très longtemps, pour discuter avec tout le monde, ceux que je rencontre lors des conventions. C’est fou, on rencontre des jeunes de moins de 10 ans et qui connaissent déjà tout d’Harry Potter. Un peu comme Star Wars, cette saga va durer dans le temps et ne jamais s’arrêter."

"J'ai vu l'actrice qui joue Hermione évoluer"

Manon Azem a doublé le personnage d'Hermione Granger. Actrice et comédienne de doublage, elle a aujourd'hui 31 ans.

Manon Hazem, dans un bar à Paris. © Radio France / Victor Vasseur

"J’avais 9 ans et demi au moment des auditions. Ma maman était comédienne, mon père peintre-sculpteur, il travaillait au théâtre de la Colline sur les décors. Je montais déjà sur scène quand j’étais petite. Ma mère faisait du doublage, les studios étaient mon endroit de récréation.

Avant, les voix d’enfants étaient faites par des grand-mères. Moi, j'ai commencé à cinq ans. C’était comme une lubie, un cours de danse. Les gens font de la danse le mercredi. Moi, c'était le doublage. Mais ce n’était pas la même ambiance, les gens fumaient sur les plateaux. À l’époque, je ne savais pas lire, alors j’apprenais par cœur, on me tapait sur l’épaule pour que je dise le texte au bon moment. J’ai appris à lire avec le doublage.

Pour Harry Potter, j’étais extrêmement stressée parce que je me rendais compte de l’ampleur du film. Le premier bouquin était sorti, il y avait déjà eu du bruit. Il y avait une énorme ambiance, un peu mystique autour. Il fallait ressembler à Hermione et ce n’était pas facile. Elle a une diction de ouf. Elle sortait de longues phrases, en ouvrant en grand la bouche. Je devais faire la même chose, sauf que l’on a pas du tout les mêmes intonations.

Pour être honnête j’ai commencé à lire le premier Harry Potter quand j’ai passé le casting. Bizarrement, le fait d'avoir été prise, ça m'a un peu éloigné de l'envie de découvrir ce projet parce que tout d'un coup, j'étais mise dedans. Je n'arrivais pas à avoir mon point de vue. Je le découvrais seulement en tant que voix française d’Hermione. Tout le monde était fan autour de moi, je n'arrivais pas trop à rentrer dedans et j'étais un peu à l'écart.

Au collège, les élèves savaient que j’étais la voix d’Hermione. Mais on m’appelait surtout Hagrid, car j’avais beaucoup de cheveux et une voix devenue plus grave.

Au fur et à mesure, j’ai mué et mon timbre de voix a changé. Lors des enregistrements, ils n’étaient pas contents car ça collait moins sur le personnage. J’ai dû me forcer à monter dans les aigus, ce n’était pas du tout naturel. À partir de "Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban", je me rappelle que je n’étais pas à l’aise sur le plateau. Mes intonations étaient forcées, je n’avais pas la même voix qu’elle. J’étais frustré. J’ai suivi Emma Watson sur quelques films qui ont suivi après Harry Potter, mais j’ai arrêté au bout d’un moment car ma voix ne correspondait plus du tout.

Chaque année, on voyait le temps passer sur eux. On voyait des boutons apparaître, la voix muer, les corps changer. Je voyais cette actrice évoluer, avec sa féminité, grandir au fur et à mesure. Sur sa relation avec Ron par exemple, elle vivait des choses que je vivais aussi, il y avait un miroir qui était aussi intéressant avec cette actrice.

J’ai toujours voulu devenir actrice. Je viens de finir une série pour Netflix, il y avait deux mois de tournage. J’ai aussi joué dans une série qui me tient à cœur, créée avec ma meilleure amie, #Boomer, pour OCS. Harry Potter est entré dans ma vie j’avais dix ans. Aujourd’hui, j’ai 31 ans, et ils sont toujours présents dans ma vie."

"J'ai beaucoup mangé, parce que Ron mange beaucoup"

Olivier Martret a 32 ans. Comédien de doublage, il est notamment la voix française régulière de Rupert Grint qui joue le personnage de Ron Weasley dans la saga.

Olivier Martret, dans un bar à Paris. © Radio France / Victor Vasseur

"Je faisais déjà du théâtre avant Harry Potter. Je n’avais jamais conceptualisé le fait que des gens pouvaient enregistrer leur voix sur la tête de quelqu’un. La première fois, c’était pour 'Crocodile Dundee 3'. Je venais de rentrer en sixième quand j’ai commencé le doublage de Harry Potter. Je ne le disais pas trop à mes amis. Mais ils l’ont vu dans un reportage sur France 2 et dans des magazines pour enfants. On a raté des cours à cause du tournage ! Mais je ne sais pas trop si je dois le dire (rires).

Ron est un héros malgré lui, il est hyper maladroit. Il est l’anti héros d’un Harry Potter, qui est très contrôlé dans tout ce qu’il va faire.

Lors du doublage, on n'avait pas de baguette dans les mains, alors sur le plateau on faisait les gestes, on bougeait, on s’agitait. J'ai aussi beaucoup mangé, car Ron mange beaucoup, tout le temps. Pour le coup, je ne pouvais pas faire semblant. Donc je mangeais des madeleines pour faire l’effet de quelqu’un qui a la bouche pleine.

On a été dans la salle de Paris-Bercy, pour la projection du dernier film, c’était hallucinant. Ça m'a marqué, c’est un peu l’apothéose. On s’est présenté devant le public. C’était le résultat de dix ans de travail sur cette série de films. Harry Potter a été un passeport pour d’autres doublages, pour d’autres films et d’autres séries.

J’ai doublé un film de Miyazaki, 'Le château dans le ciel', 'Peter Pan' et aussi dans la série Desperate Housewives. Aujourd’hui je travaille avec des start-up, je les accompagne sur leur financement. Je continue à faire du doublage de temps en temps le week-end. Mais Harry Potter a marqué une génération. Encore aujourd’hui, quand des personnes apprennent que je suis la voix français de Ron, ils n’y croient pas."

"Aujourd'hui, j'ai l'impression que Drago est ultra-populaire"

Dov Milsztajn a doublé le personnage de Drago Malefoy dans Harry Potter. Il a aujourd'hui 32 ans et exerce comme avocat à Paris.

"On était dans la même troupe de théâtre avec Kelyan et Olivier. J’étais fan des bouquins. J’ai découvert Harry Potter avec le quatre. Mon père l’avait acheté. J’ai commencé à le lire, je ne comprenais rien. Je ne savais pas qu’il y en avait trois autres. Au bout de cent pages, je comprends que j’arrive au milieu d’une histoire… C’était un rêve quand j’ai su qu’ils allaient faire un film. Je voulais trop participer.

Jouer les méchants, c'est marrant à doubler !

On m’a appelé pour le casting de Dudley. Mais moi, je croyais que j’allais faire le héro, je n’avais pas compris que c’était pour le film. J'ai raté le casting, j'étais dépité. Finalement on m'a rappelé. J'ai littéralement sauté de joie, je me suis pris le plafond quand on me l’a annoncé ! Sur le plateau, je n'ai pas compris tout de suite, Olivier me disait que j'allais doubler le méchant. J'avais lu les livres, et le méchant c’est Voldemort. Je me disais : 'C’est pas possible, j’ai 12 ans !' Mais au bout de 20 secondes, j’ai compris que c’était pour Drago.

Aujourd'hui, j'ai l’impression que Drago est un personnage ultra populaire. Les fans adorent le côté bad-boy, sans vraiment l’être. Le personnage d’Harry Potter est trop lisse. Les fans vont aimer les personnages un peu plus torturés, qui est poussé à bout dans le sixième livre. J’étais content de le faire. Jouer les méchants c’est marrant à doubler. Il a cette phrase qui revient toujours 'Potter', comme une insulte. J’étais obligé d’insister sur le nom pour suivre l’articulation de l’acteur Tom Felton.

Désormais, je suis avocat depuis huit ans et demi. J’ai fait du doublage quand j’étais jeune, en parallèle de mes études. Je joue aussi dans une troupe de comédie musicale."

"Le monologue de Neville, dans le dernier film, c'était le point culminant de toutes ces années !"

Romain Larue, 33 ans, a doublé Matthew Lewis pour le personnage de Neville Londubat.

Romain Larue, dans un bar à Paris. © Radio France / Victor Vasseur

"J’ai commencé très jeune à faire des publicités, j’ai pris goût à ça. Je n’ai pas été pris dès le premier film. Je suis arrivé en cours de route. J’avais déjà tourné avec Gérard Rinaldi, l’ancien chanteur des Charlots et qui était la voix du Choixpeau magique. Il m’a invité sur le plateau pour faire des voix d’ambiance. Dans le premier Harry Potter, ma voix a été coupée au montage, et finalement on m’a rappelé pour jouer Neville.

Le personnage de Neville Londubat, c’était plus compliqué à la fin de mon adolescence. On m’associait à quelqu’un de mignon, et non de désirable ! (rires) Alors que c’est un meneur qui met le poing sur la table quand plus personne ne le fait. C'est un super personnage, vraiment ! Il a une progression et un arc narratif tout le long de la série, qui est excellent et peut être même meilleur que celui de Harry, sans vouloir être chauvin.

Pour les 20 ans d’Harry Potter, HBO va rassembler les acteurs, comme pour Friends. S’ils le veulent jouer sur le côté nostalgie, j'espère qu’ils nous rappelleront. J’aimerai trop.

Le monologue de Neville dans le dernier film, c'était la point culminant de toutes ces années. En fait, quand j'ai vu qu'il avait ce monologue, c'était comme si tous les autres épisodes m'avaient préparé à ça. Il y avait plein d'émotions qui ressortaient et c'était juste un bonheur.

La voix de Neville, c'est un peu plaintif, timide, beaucoup dans l'hésitation. C'est un débit qui est assez rapide, très saccadé, comme ma voix à moi quand je parle. Je ne sais pas si c'est lié, si j'ai pris ça de Neville ou si je l'ai apporté au personnage

Toute une génération est très attachée à ces voix-là. C'est quelque chose que je n'avais pas saisi. Je n'avais pas réalisé à quel point la voix était liée aux personnages. Quand j’ai rencontré l’acteur Matthew Lewis, c’était trop cool. Il m’a dit 'On a fait équipe'. Aujourd’hui, je fais un peu de stand-up, je suis comédien, mais pour vivre je suis manager dans un escape game à Paris et je fais des études de coiffure pour me reconvertir. Pour les 20 ans d’Harry Potter, HBO va rassembler les acteurs, comme pour Friends. S’ils le veulent jouer sur le côté nostalgie, j'espère qu’ils nous rappelleront. J’aimerai trop !"