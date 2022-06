Ce week-end, la ville d'Angers recevait une performance théâtrale unique : une pièce d'une durée de 24 heures. Le metteur en scène Thomas Jolly a monté l'intégralité des pièces "Henry VI" et "Richard III" de Shakespeare dans son théâtre. On y était, et on vous raconte heure par heure.

La pièce alterne moments comiques et séquences de pure tragédie © Nicolas Joubard / Le QUAI CDN

Au bord de la Maine, le Centre Dramatique National d’Angers, Le Quai, a ouvert ses portes à 8h30 ce samedi 4 juin, une heure et demie avant le début du spectacle. Deux grands murs amovibles ont été retirés, pour ouvrir le grand hall du théâtre sur la rue, et transformer le lieu en espace de vie pour les 900 spectateurs qui viennent assister à ces 24 heures de théâtre.

Le metteur en scène Thomas Jolly, directeur du Quai, a créé sa mise en scène d'"Henry VI" au Festival d’Avignon entre 2012 et 2014, pour la jouer en 2014 dans son intégralité au Festival d’Avignon. Cette monumentale pièce de Shakespeare, d’une durée de 18 heures (en trois parties), a été l’une des sensations du Festival. L’année suivante, il créait au théâtre de l’Odéon, la suite, "Richard III". Et disait déjà son rêve de monter la tétralogie (ensemble de quatre pièces, la première de Shakespeare) dans son intégralité. C'est désormais chose faite dans le théâtre qu'il dirige, avec une représentation unique de 24 heures. Le spectacle sera joué en deux parties les autres week-ends du mois de juin.

En attendant le début du spectacle, le public prend possession des lieux : on y trouve un baby-foot, des grands coussins blancs pour ceux qui auront un coup de barre, une station de recharge pour les téléphones, et, à l’extérieur, des "food trucks" pour les en-cas. A 10 heures et quelques minutes, une fois le public entré dans la salle, les lumières s’éteignent.

Samedi, 12h : premier entracte

Un tonnerre d’applaudissements résonne. Pendant deux bonnes minutes, couvrant la musique de Clément Mirguet et les premiers mots scandés par une voix-off, le public crie, applaudit. Après deux ans incertains pour les salles de spectacle, c’est grisant, émouvant. Le public est déjà acquis à la cause de cette fresque de l’histoire d’Angleterre, et il est très varié, entre celles et ceux qui ont vu l’une des deux pièces et viennent découvrir l’intégrale, les spectateurs amoureux de théâtre et curieux de la performance, et même des scolaires, dont une classe de seconde venue découvrir la pièce, au programme du bac l’an prochain. Cette ferveur du public, qui applaudit, rit, réagit, est galvanisante.

Sur scène, on découvre les premiers épisodes de "Henry VI" : la mort du roi Henry V, les oppositions entre les dignitaires de la couronne britannique, et, en toile de fond, la Guerre de Cent Ans, la bataille de Jeanne d'Arc pour la prise d'Orléans. C'est déjà dense, et pourtant… au bout d'une demi-heure, rideau fermé, une Rhapsode (le terme est emprunté au théâtre antique, il désigne un artiste venu déclamer des récits), interprétée par Clémence Boissé (le rôle avait été créé en 2012 par Manon Thorel) vient nous prévenir : nous avons vu deux scènes. Il en reste 105. Mais elle nous rassure : les sièges sont confortables, on ne nous en voudra pas si nous dormons un peu. En fin d’acte, on commence à planter le conflit entre Richard Plantagenêt et le duc de Somerset, qui deviendra la guerre des Deux Roses.

Geoffrey Carey est le duc Humpfrey de Gloucester / Nicolas Joubard / Le Quai CDN

Tant que j’ai les idées claires, prenons un temps de recul : le talent de Thomas Jolly, c’est de faire un théâtre résolument populaire, et ce au sens le plus noble du terme. Il sait manier la comédie et le drame avec un vrai sens du rythme, et baigne sa mise en scène d’influences aussi riches que variées : les guerriers ont pour destriers des chaises en bois, façon Monty Python, Jeanne d'Arc porte une perruque bleue, comme si elle sortait tout droit d’une bande dessinée. Lors de la première scène de bataille, une batucada résonne, suivie de la bande sonore de Space Mountain, tout droit sortie de Disneyland. Ce mélange d’influences et de références, c’est avant tout une profonde marque de respect au public, à tous les publics du théâtre.

Samedi, 14 heures : deuxième entracte

On vient de voir le deuxième épisode de notre série du week-end : comme à la fin de la première partie, le rideau tombe sur un cliffhanger qui nous tient en haleine, sur un navire en pleine tempête entre la France et l’Angleterre. Le fait de ponctuer la pièce d’une dizaine d’entractes se révèle être un atout, qui permet de tenir l’attention du public jusqu’à la partie suivante.

Sur scène, où nous avons vécu la mort de Jeanne d’Arc au bûcher et la tension croissante entre le duc d’York et le duc de Somerset, la rhapsode revient s’amuser de l’âge qu’ont pris les comédiens et le metteur en scène depuis la création de la pièce (10 ans de plus !) et nous annonce que les costumes de la scène suivante ont été concoctés par les artistes eux-mêmes, façon soirée déguisée aussi déjantée que surnaturelle. A chaque scène minimaliste succède une trouvaille de mise en scène ou un ressort comique qui permettent de garder le public attentif. On sait que le rythme est capital au théâtre : quand la pièce dure 24 heures, c’est encore plus important.

A l’entracte, le public se rue sur les food-trucks et autres cafétérias installés à l’extérieur pour une pause déjeuner. Les files d’attente sont longues - et l’entracte dure "seulement" une heure, il faudra choisir entre se reposer et se nourrir. Les esprits sont encore bien éveillés, pour l’instant la priorité c’est donc : manger. C’est aussi l’occasion de faire connaissance avec ses compagnons d’expérience, comme cet ancien étudiant qui a convié son ancienne prof pour la remercier de lui avoir fait découvrir Shakespeare. Il y a aussi la famille d’un régisseur du théâtre, venue de Blois et du Mans, ou encore… un jeune homme de vingt ans qui, il y a dix ans, jouait le rôle d’Henry VI enfant.

Dix minutes avant la reprise, l’orage s’abat sur Angers : meilleure technique pour faire rentrer le public. On dit bravo.

Et si la question que vous vous posez est : est-ce que, après quatre heures de spectacle, j’ai déjà piqué du nez ? La réponse est : oui. Le prochain entracte, ce sera donc : dormir. En attendant, un deuxième café, et c’est reparti.

Samedi, 17 heures : troisième entracte

"Vous avez déjà vu quatre heures. Et vous êtes revenus pour en reprendre vingt !" nous dit, rieuse, la rhapsode, en nous accueillant, et en lançant un clin d’œil au roi René, ovationné par le public - et pour cause, il était duc d’Anjou et son château, à Angers, peut être visité juste en face du Quai. C’est aussi la rhapsode qui conclut cette troisième partie déjà plus sombre, avec un texte légèrement raccourci par rapport à sa version de 2014 à Avignon, pendant lequel la première interprète du rôle en avait profité pour afficher le soutien de la troupe aux intermittents du spectacle. Un moment qui avait beaucoup circulé sur Internet a l’époque.

Samedi, 18h30 : quatrième entracte

Plus sombre, plus sobre aussi : pas de changement de décor, peu d’effets de lumière et de scénographie, cette heure et dix minutes met l’accent sur le texte de Shakespeare et sur le jeu des comédiens.

Le roi Henry VI et son épouse, la Reine Marguerite, les ducs de Gloucester, d’York, de Buckingham, de Somerset et de Suffolk, le cardinal Winchester, et le comte de Warwick sont en scène presque du début à la fin. Durant cette partie, leurs desseins se révèlent et, pour certains, se réalisent. L’intensité des suppliques de la reine (Charline Porrone), l’interprétation de Thomas Germaine en roi dépassé par les événements, la colère du duc de Suffolk (Damien Avice) ou la folie du Cardinal (Bruno Bayeux) sont les ressorts de ces scènes qu’on ne voit pas passer… malgré la chaleur de la salle de spectacle, toujours aussi enjouée si l’on en juge par la force des applaudissements.

Ce quatrième entracte dure une heure et quart, et je n’ai pas (encore) de dîner à prendre : voilà l’occasion de se reposer sur l’un des immenses coussins blancs qui remplissent le hall et les recoins du Quai. Stratégiquement, c’est le bon moment pour faire une pause : on a beau ne pas voir passer le temps, on n’a même pas vécu un tiers de l’aventure.

Samedi, 21h45 : cinquième entracte

Promesse du quatrième entracte non tenue : le soleil sur les quais m'a maintenu éveillé. Sans encore avoir fermé l’oeil, j’ai donc attaqué la 9e heure de spectacle. Nous arrivons au cinquième entracte, après quasiment 12 heures passées dans l’Angleterre du XVe siècle, et je suis pris dans un dilemme : dormir ou écrire ce que je viens de voir.

Car cette cinquième partie était aux antipodes de la précédente : pendant près de deux heures, nous avons pris en pleine figure des combats, des cris, de la révolte, du sang, de la musique et des lumières. De quoi galvaniser un public toujours aussi chaud - et même plus, le début de l’acte a été marqué par une standing ovation digne d’un concert de rock.

Et ça tombe bien, l’entrée sur le plateau du rebelle John Cade s’est faite en musique, sur une chanson aux accents punk. La longue séquence de révolte d’un groupe d’artisans emmenée par Cade est déjantée, haute en couleurs - et en giclées de sang. La rhapsode nous avait prévenu au moment de la reprise : Shakespeare lui-même avait pensé ces scènes comme une façon de capter l’attention d’un public qui peut être pris de fatigue. Et cela fonctionne : on ne ferme pas l’œil. La suite est tout aussi exaltante : le retour du duc d’York, la première apparition de son fils Richard (futur Richard III), interprété par Thomas Jolly lui-même, et le combat qui s’en suit entre les partisans du roi Henry VI et du Duc d’York forment un magnifique tableau en contrejour, seulement éclairé de lumières rouges intenses. La musique a été composée par Clément Mirguet pour l’occasion.

Samedi, 23h15 : sixième entracte

Ce qui devait arriver arriva : c’est pendant cette sixième partie que le sommeil a eu raison de moi. Et c’est fâcheux, car cette arrivée très nette de la fatigue va de pair avec une sixième partie plus minimaliste, qui vient après un acte très haut en couleurs. Cela se ressent aussi dans le public : après un démarrage aussi péchu que précédemment, la fin de l’acte est certes applaudie, mais avec moins d’ardeur – on a franchi la 13e heure de spectacle, cela se comprend.

En une heure, on a tout de même assisté à la montée du Duc d’York sur le trône, à la négociation entre lui et le roi Henry VI pour la couronne, aux retournements de veste des uns et des autres, et à plein de morts, plein - notamment celle du duc d’York.

Le Duc d'York pris dans les filets de ses ennemis / Nicolas Joubard / Le Quai CDN

Ce qui est bien quand un spectacle dure 24 heures, c’est qu’on n’est pas à cinq minutes près. Ni à cinq minutes de sommeil, ni à cinq minutes de silence, de course poursuite ou de combat : et c’est très appréciable. La mise en scène prend le temps de tout montrer, sans que rien ne soit jamais gratuit. Plus tôt dans le spectacle, la passation de rôle entre le jeune interprète de Henry VI enfant et son incarnation adulte a pris près de trois minutes, dans le silence. Là, une longue scène de douleur d’Henry VI prend réellement le temps de nous planter le tourment du monarque.

La pause de 23 heures est l’occasion d’un nouveau ravitaillement en nourriture. Aux alentours de minuit, je parviens à trouver un matelas pour faire un somme. Encore raté : la sonnerie nous rappelle vers la salle trois minutes plus tard. Rendez-vous au prochain entracte.

Dimanche, 04h25 : huitième entracte

Si vous avez bien suivi, nous avons loupé un entracte, celui de 2h du matin. La fatigue l’a emporté, et après avoir loupé des pans entiers de la septième partie, il valait mieux faire une vraie sieste (de 30 minutes, c’est déjà bien) avant de reprendre. Mais je ne suis pas le seul à céder face au sommeil : dans la salle, on voit désormais de nombreuses têtes inclinées, appuyées sur l'épaule du voisin, lui aussi en train de récupérer. Mais comme nous l’avait dit la rhapsode - ce n’est pas si grave, on est excusé. On ne peut s’empêcher de penser à l’audace de Shakespeare, qui a écrit cette pièce en se disant que, peut-être, des spectateurs la regarderaient en entier.

Petit résumé des épisodes précédents : les York (soutiens du Duc d’York puis de leur fils Edouard) et les Lancastre (soutiens du roi Henry VI) continuent de s’affronter, à grands coups de trahisons, de pactes, de retournements de situation, Henry VI est détrôné, reprend le trône, puis est à nouveau éjecté, et enfin tué par Richard, le plus jeune frère d’Edouard. La totalité des personnages présents au début de la pièce ne sont plus là. Pour résumer en une phrase entendue pendant l’une des pauses, "il ne manque plus que Ned Stark et Jon Snow", et c’est Game Of Thrones.

Cette huitième partie - un peu plus éveillée - est l’occasion de poser un oeil plus attentif sur la scénographie de Thomas Jolly et sur les lumières, créées par Antoine Travert, Léry Chedemail et François Maillot. Si le décor est assez simple, constitué d’une grille de fond, d’un module roulant avec un étage, et de divers éléments amovibles, les lumières subliment la scène et plantent des ambiances avec une efficacité redoutable. Souvent, quelques rayons de lumière suffisent à dessiner un décor. Et quelques prouesses sont épatantes, comme un lever de soleil qui absorbe toute la salle dans ses rayons, ou des boules de fumée envoyées comme des projectiles. Une superbe scène de combat vient ponctuer l’acte, et le sang gicle sous la forme de grands rubans rouges tirés par les épées. L’acte s’achève sur la mort d’Henry VI et la promesse de Richard de prendre la couronne.

L'un des jeux de lumière marquants du spectacle © Radio France / JB

Pendant l’entracte, un stand à café gratuit a été installé - l’initiative est bienvenue ! - et, comme le chantait une partie du public un peu plus tôt, "on n’est pas fatigué". "Ca ne dure pas longemps, la nuit !" remarque une voisine de canapé. Et pour cause, la prochaine fois que nous sortirons, le soleil se lèvera. Plus que six heures, et surtout, voilà la deuxième pièce, la plus dure des deux : Richard III.

Dimanche, 6h25 : neuvième entracte

Définitivement, cette pièce de théâtre se transforme en soirée pyjama géante. Partout dans les rangs on sent que la fatigue a gagné le public - qui parfois pique du nez, mais souvent reste éveillé ou tente de lutter contre le sommeil après vingt heures de marathon théâtral. Les thermos ont été remplis, on peut se recharger en café. Le soleil se lève à travers les grandes vitres du hall, qui semble encore dans un demi-sommeil pendant cet entracte.

"Richard III" et "Henry VI", c’est même salle, deux ambiances. Avec un léger changement de décor, dans une scénographie légèrement différente de celle avec laquelle le spectacle avait été créé à l’Odeon, Thomas Jolly plante une ambiance bien plus angoissante dans cette deuxième pièce, plus clairement identifiée comme une tragédie. Il campe un Richard pour l’instant frère du roi, bossu et boiteux, qui a soigné son image et se pare désormais d’une veste qui habille sa bosse avec des plumes. De part et d’autre du décor, d’immenses portraits des familles royales ornent le palais. Mais encore une fois, ce sont surtout les lumières qui habillent le plateau, dans une ambiance opéra rock macabre.

Thomas Jolly dans le rôle de Richard III / Nicolas Joubard / Le Quai CDN

Au bout de vingt heures de spectacle et alors qu’on commence une deuxième pièce, il faut tout de même s’accrocher pour saisir tous les noeuds de l’intrigue de Richard tentant de commanditer le meurtre de son deuxième frère, George. Notamment parce que les noms et les titres des personnages se mélangent et se transmettent : par exemple, Richard Plantagenet est aussi duc de Gloucester (car frère du roi), titre qui était détenu il y a vingt heures par un autre personnage, mais également protecteur du royaume - et il est appellé alternativement par l’un ou l’autre des termes. A 10h samedi matin, c’était facile. A 6h dimanche, c’est plus complexe.

Avant la pénultième reprise, les chants "On n’est pas fatigués" dans le public sont devenus "On est un peu fatigués". La chaleur presque étouffante de la salle et les fauteuils moelleux n’y sont pas pour rien. La lumière s’éteint à nouveau.

Dimanche, 07h45 : dixième (et dernier) entracte

Bon. Il faut absolument qu’on parle de ce qu’il vient de se passer pendant 55 minutes. Ou comment une troupe de théâtre, certainement épuisée elle aussi, arrive à récupérer un public pas loin du bout du rouleau. Cette deuxième partie de "Richard III" est à elle seule un petit chef-d’oeuvre de dramaturgie, de scénographie et de mise en scène.

Les scènes du complot hourdi par Richard pour prendre la couronne s’enchaînent dans des décors qui changent en un clin d’oeil, comme des scènes d’un film noir. Le sang gicle à nouveau, et cette fois finis les rubans symbolisant le sang de manière poétique, le plateau est tapissé de faux sang. Et surtout, les comédiens passent leur temps à briser le quatrième mur. Le maire de Londres, joué par Bruno Bayeux, entre en scène en prévenant : "Je suis Bruno, je joue le maire, mais je ne suis pas Bruno le maire !". Le public devient personnage, employé comme peuple de Londres pour porter Richard au sommet. Et surtout, le couronnement de Richard III, qui conclut cette partie, est un véritable concert de rock.

A 7h30 du matin, Thomas Jolly lance au public "Angers, ça fait 22h qu’on est ensemble, on va chanter ensemble" et il fait reprendre les paroles de la chanson de Richard, "I’m a dog, I’m a toad, I’m a hedgehog". C’est la folie dans la salle.

Les entractes filent à toute vitesse : à peine le temps d’écrire ces lignes qu’il est temps de reprendre place, une dernière fois, pour accomplir ce marathon.

Dimanche, 10h : ILS L'ONT FAIT (et nous aussi)

Après douze minutes de standing ovation, et avec un public qui ne voulait pas laisser filer les artistes et les équipes du Quai venues saluer aussi, on sort de cette expérience hors du commun. Cette ferveur d’un public toujours debout est aussi grisante au début qu’à la fin ; la fatigue accumulée pendant ces 24 heures rajoute une couche d’émotion à ce moment de partage total.

À la sortie, on nous distribue un badge "J’ai vu Henry VI + Richard III en entier", comme un trophée. Et, ultime récompense une distribution de viennoiseries, comme ultime réconfort avant de se diviser en trois équipes : ceux et celles qui vont filer dormir, et ceux et celles, comme cet autre voisin de canapé, qui commencent immédiatement une nouvelle journée par des courses dans le magasin de bricolage d’à-côté, et ceux qui attendent la sortie des artistes pour les complimenter, parfois très émus. Par delà les fenêtres du Quai, on voit des sportifs en pleine course - et on est fatigué rien qu’à les voir courir.

C’est le moment de faire le bilan de ces 24 heures de théâtre. Il y a d’abord - et c’est évidemment le plus singulier - la performance. Au total, ce sont pas moins de 80 personnes qui ont été mobilisées sur la création du spectacle, sans compter les équipes logistiques mobilisées pour organiser la nourriture et l’accueil des spectateurs. Même si, évidemment, tous les comédiens et comédiennes n’ont pas été sur scène pendant les 24 heures, ce sont surtout eux qui ont tenu bon, qui ont réalisé une performance, plus que nous, public, qui n’avions qu’à garder les yeux ouverts. Et tout au long de ce double tour de cadran, pas un acteur, pas une actrice ne faiblit. Certains ont revêtu le costume de trois ou quatre personnages.

Il y a ensuite la mise en scène de Thomas Jolly. On l’a déjà dit plus haut, le metteur en scène fait un vrai théâtre populaire (en témoigne le public très varié du spectacle), accessible à tous, férus de théâtre ou non, malgré toutes les contraintes de texte et de duree. La dramaturgie alterne des séquences pleines de gags visuels, de répliques ciselées, avec des tableaux plus minimalistes, sans effet de scénographie, et assume tout. Jusqu’a la fin, dans les scènes tragiques, on aperçoit les terrifiants jumeaux de Shining ; ou un microphone au bout d’une perche, piqué à Freddy Mercury. Ce spectacle est la preuve qu’il n’y a pas une culture "haute" et une culture "basse", que le populaire et le savant peuvent s’alimenter mutuellement pour s’enrichir.

Enfin, il y a la pièce, fresque monumentale de Shakespeare, chef-d’œuvre retraçant une époque, l’histoire d’un royaume entier. C’est dense, c’est très dense, mais c’est un pilier du théâtre shakespearien, et la tétralogie est suffisamment jouée rarement pour que cela soit remarqué. Ce weekend, nous étions seulement 900 à y assister dans cette version, et on a aussi la satisfaction de se dire que cela n’arrivera plus jamais.