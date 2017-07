4/8 - Bande dessinée ringarde, passée de mode, éditée par un éditeur peu recommandable ou ridicule, cet été, des auteurs de BD avouent leur « BD honteuse ». Et se justifient.

Détail d'une planche d'Un été indien de Manara © Casterman

Après Benjamin Renner, qui, à cause d'un quiproquo avec son père, n’osait pas lire Spirou,Grégory Mardon nous parle de deux BD de Manara, dont il a longtemps eu honte d’avouer qu’il adorait.

Gregory Mardon avait honte de dire combien Manara l'avait influencé

Détail de la couverture de "Rêver peut-être" de Manara © Casterman

Gregory Mardon : "Les BD que je n’ai plus honte d’aimer aujourd’hui sont signées Manara :Rever peut-être et Un Eté indien. A une période, je n'osais pas avouer mon admiration pour ces albums parce que j’entendais des auteurs dire des choses négatives sur Milo Manara. Du coup, j’avais un peu honte de dire que moi, il m’avait beaucoup influencé. Avant que je devienne moi-même un auteur de BD, Manara avait nourri mon imaginaire. Je trouve qu’il a un dessin magnifique. Dans Rêver peut-être le noir et blanc est sublime. C’est vrai que ce qu’il a fait ensuite me plait beaucoup moins, c’est plus stéréotypé. Il s’est un peu autoplagié, c’est devenu ennuyeux, le dessin est proche de la photo recopiée. En tous les cas ces deux albums-là avaient quelque chose."

Planche d'"Un Eté indien" de Manara © Casterman

"Aujourd’hui, on a un peu changé de point de vue sur Manara, et maintenant on reconnait que ce sont de très beaux albums. C’est une histoire de mode bien sûr ! Quand j’ai commencé à dessiner, il y avait une autre vision de la BD qui émergeait qui était en réaction par rapport au style de Manara. C'est normal, l’histoire de l’art a toujours fonctionné comme ça. C’est sain. On peut toujours changer d’avis."

Ecoutez Grégory Mardon :

Planche d'Un Eté indien de Manara © Casterman

Gregory Mardon vient de publier Prends soin de toi

La Lecon de dessin de Grégory Mardon

Comment j'ai dessiné Prends soin de toi

