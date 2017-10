La BD par la discrétion de ses moyens (un homme, un papier, un crayon) et son pouvoir d’évocation peut rendre compte du réel, parfois beaucoup mieux que d’autres médias.

Couvertures de France info : 30 ans d'éctualité, Quelques jours à vivre, L'Homme aux bras de mer, et Une affaire d'Etats © Delcourt, Radio France, futuropolis, Noctambule

Exemple avec quatre BD d'actualité ou de reportage.

30 ans de faits marquants d’actualité

La chute du mur de Berlin en 1989 par Dabitch et Pendanx, vue depuis le bureau des policiers est-allemands qui ne reçoivent pas l’ordre d’intervenir ; Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature en 2014, célébré sur les Champs-Elysées comme un footballeur dans l’imagination de Catherine Meurisse ; mais aussi, les attentats de Paris de novembre 2015 (Piero Macola), l’élection d’Obama en 2008 (Emmanuel Moynot), le massacre de la place Tiennamen en 1989 (Guy Delisle)… Pour célébrer son trentième anniversaire, France Info publie une édition augmentée de la BD de ses 20 ans : la radio avait demandé à de grands noms de la BD de revenir sur les événements les plus marquants de la période 1987-2007.

La radio d’actualité met ainsi à l’honneur la BD de reportage qu’elle récompense chaque année depuis 1994 par son prix France Info de la BD d’actualité et de reportage. En 40 séquences, c’est une fabuleuse histoire dessinée du temps présent qui apparaît. Beau, intelligent et instructif, cet album anniversaire sera, en plus, une très bonne idée cadeau à glisser sous le sapin des trentenaires, mais pas seulement.

Le Prix Nobel de littérature de Modiano en 2014 vu par Catherine Meurisse. Case extraite de la planche de la BD : "France Info, 30 ans d'actualité" / Futuropolis/Radio France

France Info, 30 ans d’actualité, un ouvrage coordonné par Sébastien Gnaedig et Jean-Christophe Ogier est publié par Futuropolis et Radio France

Une immersion délicate dans un service de fin de vie

Xavier Bétaucourt a d’abord accompagné un proche dans un service de soins palliatifs. Puis, pendant 18 mois, il est revenu à l'hôpital pour raconter avec pudeur et intelligence le quotidien d’une unité de soignants habitués à côtoyer la mort. Il a rencontré des malades angoissés à l’idée de mourir, et d'autres qui se préparent à l'inéluctable, mais qui ne veulent pas souffrir. On croise aussi des familles tristes, des soignants très humains et respectueux, qui s’attachent à leurs patients, qui craquent parfois et décompressent lors des réunions de passage d’informations… C’est émouvant juste ce qu’il faut, et rassurant de savoir que de tels lieux existent. La BD démontre ici ses possibilités infinies pour raconter avec subtilité l’indicible.

Quelques jours à vivre de Xavier Bétaucourt et Olivier Perret chez Delcourt

La difficile réinsertion de Mohamed, ex-pirate de mer

Pêcheur trop pauvre, le Somalien Mohamed devient pirate des mers. En 2009, il est mêlé à une opération qui tourne mal : deux de ses complices et un skipper meurent. Condamné, il effectue sa peine en France. En prison, pris en charge par Maryvonne, bénévole, il va apprendre le français. A sa sortie, il est recueilli dans un centre de la communauté d’Emmaüs. La BD raconte son parcours. En lui garantissant l’anonymat, le dessin (très beau à l’aquarelle) a certainement permis une plus grande confiance. Et cela se sent dans l’honnêteté des propos.

L’homme aux bras de mer, une bande dessinée de Thomas Azuélos et Simon Rochepeau aux éditions Futuropolis.

Une affaire d’Etat en BD

En octobre 1995, le juge Borrel est assassiné à Djibouti. Depuis sa femme ne cesse de contester la version officielle des faits… Une enquête de David Servenay, dessinée par Thierry Martin.

L’affaireBorrel, une affaire d’états de David Servenay et Thierry Martin est publié dans la collection Noctambule chez Soleil

