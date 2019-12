Le musée du Louvre propose actuellement une rétrospective Pierre Soulages pour son centenaire. L'occasion pour France Inter de consacrer au peintre de "l'outrenoir" plusieurs émissions.

Pierre Soulages © Getty

Il est le peintre français vivant le plus célèbre au monde. Pierre Soulages est le maître du noir, de l'outrenoir

Sa "découverte" du noir remonte à 1979. Alors qu'il travaille sur un tableau, Soulages ajoute et retire du noir pendant des heures. Ne sachant plus quoi faire, il quitte l'atelier, désemparé. Lorsqu'il y revient deux heures plus tard :

Le noir avait tout envahi, à tel point que c'était comme s'il n'existait plus. Cette expérience marque un tournant dans son travail.

Il présente au Louvre 18 toiles qui retracent sa carrière des années 40 à nos jours. Et pour l'occasion, le presque centenaire (il soufflera ses 100 bougies le 24 décembre) a créé trois toiles monumentales.

France Inter a décidé de revenir largement sur la carrière du peintre. Avec un entretien de Léa Salamé et Nicolas Demorand et une semaine de La marche de l'histoire de Jean Lebrun.

C'est aussi l'occasion pour nous de replonger dans nos archives.

Mars 2011. Après de longues tractations, le peintre accueille Vincent Josse dans ses ateliers à Paris. Ecoutez à nouveau Pierre Soulages parler de l'effet de la lumière sur la couleur noire. Soulages n'aime pas que l'on dise qu'il peint du noir et uniquement du noir.

La réalité d'une oeuvre, c'est à la fois celle de celui qui l'a faite et de celui qui la regarde.

33 min L'atelier de Pierre Soulages par Vincent Josse Par France Inter

Pierre Soulages © Radio France / Vincent Josse

Le grand atelier de Vincent Josse, le dimanche à 15h

Janvier 2013. Autre lieu, autre rencontre. Le musée des Beaux Arts de Lyon organise une exposition consacrée à Pierre Soulages. Une trentaine d’œuvres, dont certaines très récentes, font écho à des peintures plus anciennes. Quelques jours avant l'ouverture au public, Kathleen Evin a pu rencontrer Pierre Soulages qui était en train de superviser l’accrochage. De son propre aveu, Kathleen y allait un peu comme on se rend à un premier rendez-vous…

51 min L'humeur vagabonde avec Pierre Soulages Par France Inter

L'humeur vagabonde de Kathleen Evin, le samedi à 19h20

Octobre 2019. Christian Bobin publie Pierre (Gallimard), un livre consacré au peintre qu'il admire. Quand il a découvert l'oeuvre de Pierre Soulages, l'écrivain poète a été "comme électrocuté" par la lumière de cette outrenoir.

Ses peintures ont la luisance humide d'une peau retournée. Elle ne montrent rien. Elles disent. Ces stries noires sont des microsillons. La voix du peintre est prise dedans.

33 min Boomerang avec Christian Bobin Par France Inter

Boomerang d'Augustin Trapenard, du lundi au vendredi à 9h10

