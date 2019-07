Vous êtes fatigués de lire à vos enfants la même histoire tous les soirs ? Voici une solution. Elle s'appelle Oli. C'est une une série d'histoires audio proposée par France Inter. À écouter partout et tout le temps comme "Olga, le canard, et le petit garçon battu" racontée par Geneviève Brisac.

L'auteur :

Normalienne et agrégée de lettres, Geneviève Brisac a enseigné tout d'abord en Seine-Saint-Denis. Après trois livres publiés chez Gallimard, elle rejoint les Éditions de l'Olivier en I994. Elle y publie un livre mince et violent, Petite. Parallèlement, elle devient éditrice pour les enfants et les adolescents à l'école des loisirs, où elle découvre et publie de nombreuses jeunes romancières et romanciers.

Le Prix Femina lui est attribué en 1996 pour Week-end de chasse à la mère. Elle est l'auteure de plusieurs romans dont 52 ou la seconde vie, Une année avec mon père, Moi, j'attends de voir passer un pingouin, Dans les yeux des autres, d'essais comme Loin du Paradis, La Marche du cavalier, et VW, sur Virginia Woolf et des recueils de nouvelles ou des contes.

La femme-écrivain comme elle aime à le rappeler publie "Emma et le monde en couleurs" qui raconte l'histoire d'une petite fille, Emma, qui s'ennuie. Un jour, elle fait la connaissance de Micha, un adorable petit garçon, et de Plouk, un koala qui parle. Leur mission est de redonner au monde ses couleurs. Un mini roman sur le pouvoir de l'imagination et une ode à l'amitié.

Écoutez "Olga, le canard, et le petit garçon battu"

Une histoire avec plusieurs chapitres, comme le premier intitulé ainsi : "Où l’on rencontre sous un cerisier une petite fille nommée Olga, et un canard très énervé" et qui nous apprend comment un petit enfant peut être sauvé par plus petits que lui. Où il est prouvé qu’une piscine est un endroit qui réserve toujours des surprises. Et où l’on comprend pourquoi le canard avait besoin de l’aide d’une petite fille. Mais chut, écoutez plutôt la suite dans Oli.

L'équipe derrière “Oli” :