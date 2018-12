Vous l'attendiez avec impatience,"Oli", le podcast qui raconte des superbes histoires pour les petits enfants (et les moins petits !), est de retour avec "Zelda et les abeilles" par Tatiana de Rosnay.

Tatiana de Rosnay est l’auteure de nombreux romans, dont une ­biographie de Daphné du Maurier. La romancière franco-britannique a acquis une notoriété mondiale avec Elle s’appelait Sarah (Héloïse d’Ormesson, 2007), vendu à onze millions d’exemplaires et l'un des plus poignants. L'histoire tragique d'une adolescente juive arrêtée avec ses parents en juillet 1942 et qui a juste le temps de cacher son petit frère dans un placard, lui promettant de revenir le chercher... Soixante ans plus tard, le destin de Julia, une journaliste américaine qui s'intéresse l'une des pages les plus sombres de l'Occupation, la rafle du Vél d'Hiv, croise celui de Sarah...

Un best-seller adapté avec succès au cinéma par Gilles Paquet-Brenner et récemment transposé, en bande dessinée, aux Editions Marabout, par le scénariste Pascal Bresson et le dessinateur Horne, en collaboration avec la romancière. Grâce notamment au succès de Boomerang et de Rose, elle est l’auteure français la plus lue en Europe et aux États-Unis.

Ecoutez "Zelda et les abeilles" de Tatiana de Rosnay

Tatiana de Rosnay avait pour indication de trouver des histoires qu’elle-même aurait racontées, hier, aujourd’hui ou demain, à ses propres enfants. Elle a donc choisi "Zelda et les abeilles", l'histoire d'une petite fille, Zelda, qui déteste les insectes. Surtout ceux qui font ZZZZ, justement. Elle déteste les guêpes, les bourdons, les frelons, les abeilles. Elle les déteste, depuis toujours, depuis qu’elle sait que ces bestioles peuvent la piquer.

9 min Zelda et les abeilles Par Tatiana de Rosnay

