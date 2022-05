Artiste-peintre du XIXe siècle longtemps oubliée, femme libre et indépendante, mais surtout adoratrice des animaux, Rosa Bonheur était une personnalité atypique. Denis Cheissoux est parti découvrir sa demeure insolite.

Rosa Bonheur au travail dans son atelier. D'après une peinture de Consuelo Fould. Tiré de "Le Petit Journal", Paris, 1893. © AFP / Ann Ronan Picture Library / Photo12

Denis Cheissoux est parti à la rencontre de Rosa Bonheur et de son univers. C’est en visitant sa demeure, le Château de By, à Thomery, en Seine-et-Marne, qu’il a trouvé des réponses, grâce à l’actuelle propriétaire du lieu, Katherine Brault.

Comprendre Rosa Bonheur

Katherine Brault décrit une Rosa Bonheur pleine de contradictions. C’est une femme célèbre, mondaine, mais en retrait, loin des autres. C’est aussi une femme très indépendante pour son époque, mais qui a besoin d’affection.

C'est une femme forte qui va avoir une carrière exceptionnelle. Et à la fois, ça reste une petite fille très fragile, qui a besoin qu'on l'aime.

Elle continue et explique la passion pour les animaux de la peintre. "Les animaux, c'est vraiment son refuge. Et donc pendant toute sa vie, elle va vouloir rester auprès des animaux".

Notamment, une des missions dont elle va se sentir investie est de démontrer que les hommes et les animaux sont égaux et que les animaux ont une âme.

« Rosa Bonheur a une façon de peindre les animaux complètement différente de ses contemporains. À cette époque-là, on peint les animaux pour flatter les hommes. Elle, elle veut peindre les animaux pour ce qu'ils sont. Elle ne les arrange pas, elle ne les met pas en scène, elle les peint là où ils sont. C'est ça qui est beau. »

Le Château de Rosa Bonheur, à Thomery (Seine-et-Marne) © Radio France / Denis Cheissoux

Château, jardin et animaux

Selon Katherine Brault, Rosa Bonheur s’installe dans son château car il n’est pas ostentatoire, qu’il est à deux heures de Paris en train à l’époque, mais surtout parce qu'il est très proche de la forêt de Fontainebleau. « Il y a là-bas une lumière extraordinaire, des arbres, des essences d'arbres vraiment incroyables. Et c'est là qu'elle se sent bien et c'est pour ça qu'elle vient là. »

Dans sa propriété, on retrouve un parc d’un peu plus de 3 hectares. « Il faut imaginer à l'époque de Rosa à peu près 200 petites bestioles qui se baladent. Tout cela en liberté. Des sangliers, des moutons, un loup, des chamois et puis des lions. Elle a deux lions qui se baladent ici, Sultan et Fatma. »

Au fond du parc, se dresse un vieux chêne de 450 ans. « On peut voir sur ce tronçon, l'histoire des animaux de Rosa. On voit les endroits où les animaux se sont frottés et l'arbre a continué à pousser. »

Katherine Brault raconte comment Rosa Bonheur réalisait ses croquis d’animaux, chez elle : « Elle se mettait dans le parc. Il y avait un petit temple. C'était son atelier champêtre. Elle se mettait là. Il y avait les animaux au milieu. Et puis elle, elle les voyait passer, elle les croquait à toute vitesse et en fait, elle avait des milliers et des milliers de croquis et d'esquisses qu'elle a conservé pendant toute sa vie. »

Intérieur du château de By © AFP / ESCUDERO Patrick / hemis.fr

Mais en continuant la visite Denis Cheissoux fait une bien étrange découverte : le château est peuplé par des animaux empaillés. Il est vrai que cela peut choquer de la part d’une adoratrice des animaux au premier abord. Katherine Brault explique que ce ne sont pas des trophées de chasse, mais bien les animaux du parc. « Quand un animal meurt, c’est insupportable pour Rosa. Il ne faut pas oublier qu'elle a perdu sa mère à onze ans ; toute séparation est épouvantable pour elle. Et donc elle a trouvé un système. Cela se faisait beaucoup à l'époque, tous ses animaux vont être empaillés et elle va les garder auprès d'elle. »

Katherine Brault présente la jument favorite de Rosa Bonheur, Grisette, mais aussi le sanglier Kiki, le caïman Patrocle, le loup Ernest ou encore la fameuse lionne Fatma.

Elle finit par souligner que sans tous ces animaux-là, l’artiste-peintre ne pouvait pas créer. « C’était très important pour elle. »