L'exposition des chefs-d'oeuvre de l'art moderne à la Fondation Louis Vuitton touche à sa fin, et bat d'ores et déjà des records de fréquentation.

L'exposition présente notamment la version du "Déjeuner sur l'herbe" par Monet © Maxppp / Annie Viannet

C'est un pallier que très peu d'expositions jusqu'ici avaient réussi à franchir : à deux semaines de sa clôture, l'exposition "Icônes de l'art moderne, la collection Chtchoukine" organisée depuis le 22 octobre dernier à la Fondation Louis Vuitton à Paris a attiré plus d'un million de visiteurs. Cet accrochage exceptionnel, qui réunit pas moins de 278 tableaux majeurs de l'histoire de l'art moderne, compte notamment près de 30 tableaux de Picasso, 22 Matisse et 12 Gauguin.

Un record absolu pour la fondation Vuitton qui a ouvert ses portes en octobre 2014, et un chiffre de fréquentation rarement égalé en France. Il n'y a que deux autres expositions qui ont franchi le cap du million de visiteurs : l'exposition "De Cézanne à Matisse, Chefs-d'oeuvre de la fondation Barnes" au Musée d'Orsay en 1993 (1,15 million de visiteurs), et celle consacrée à Touthankamon au Petit Palais en 1967, qui avait attiré 1,2 million de personnes (mais qui avait duré six mois, soit beaucoup plus que la moyenne).

L'exposition Chtchoukine, qui a été prolongée jusqu'au 5 mars, va-t-elle décrocher le record absolu de l'exposition la plus vue de l'histoire en France ? Les prévisions tablent sur une fréquentation finale autour de 1,2 million de visiteurs, et la Fondation Vuitton sort le grand jeu pour accueillir le plus grand nombre de personnes possible : la semaine prochaine, elle sera ouverte tous les jours de 7 heures du matin à 23 heures (avec petit déjeuner offert de 7h à 9h), et même jusqu'à 1 heure du matin le samedi 4 mars.

