Fondée en 2016 par la médecin Ghata Hatem, cette structure vient en aide aux femmes vulnérables. L’auteur de BD Nicolas Wild ("Kaboul Disco", "Ainsi se tut Zarathoustra"…) les a longuement écoutées pour en tirer un reportage instructif et passionnant.

Détail de la couverture d'"A la maison des femmes" de Nicolas Wiled © Delcourt/Encrages

"Je ne m’attendais à autant de violences". Pourtant habitué à sillonner le globe et à évoquer des conflits en Iran ou en Afghanistan, Nicolas Wild ne pensait pas que les maltraitances avaient une telle ampleur. Venu poser son crayon un peu par hasard à la Maison des femmes en Seine-Saint-Denis, le dessinateur n’est pas revenu indemne.

Dans sa BD "A la maison des femmes", il raconte ce lieu exceptionnel créé par Ghata Hatem en 2016 pour prendre en charge les femmes maltraitées

Pensée de manière transversale et multidisciplinaire, cette maison est constituée de trois parties : un espace pour aborder les violences, un deuxième dévolu à la planification familiale et à la lutte contre les mutilations sexuelles, et enfin, une salle polyvalente accueillant des ateliers psycho-corporels. Ces trois univers permettent aux femmes victimes de violence de se reconstruire.

Les femmes violentées sont accueillies par des professionnels très divers : médecins, policiers (pour porter plainte), psychologues, juristes, conseillers conjugaux, ostéopathes, masseuses, bénévoles… Cette équipe accueille entre 50 et 80 femmes par jour !

Le reportage de Nicolas Wild est ultra précis, documenté, mais très incarné grâce au récit des femmes rencontrées qui ont eu le courage de lui raconter son histoire. Il met un coup de projecteur puissant sur ce lieu indispensable et sur des parcours bouleversants. Il y a Grace que la pauvreté a jeté sur les routes de l’exil et a dû se prostituer, Nour, battue par son frère, Lyla enlevée pour être mariée … On se demande comment ces femmes parviennent encore à tenir debout. Les professionnels interviewés, tous très pédagogues, sont d’une dignité et d’un dévouement incroyables.

Dans un découpage efficace, avec quelques trouvailles narratives, le dessinateur s’est mis en scène lui-même hésitant à accepter ce projet de BD. Il s’est croqué en noir et blanc en train d’écouter ces femmes. Comme pour mieux nous inciter à s’intéresser à l'oasis qui les accueille.

Planche d'"A la maison des femmes" de Nicolas Wild / Delcourt/Encrages

Nicolas Wild : "Il faut que la prise de conscience sur les violences faites aux femmes soit globale"

Un reportage près de chez soi

Nicolas Wild : "J'aime aller découvrir de nouveaux endroits. Jusqu'à présent, mes livres étaient des déplacements géographiques. Là, c’est un parcours statique.

En tant qu'homme, au début, à la Maison des femmes, je ne savais pas où était ma place. Mais après un moment, les femmes ont accepté de me parler. Leur montrer les pages de storyboards a achevé de les convaincre de me faire confiance. Elles étaient très contentes de le faire, et pour certaines, se raconter auprès de moi a été une étape de leur reconstruction. Quand on est artiste, on n’a pas envie de se freiner. On ne peut pas s'empêcher d'aller vers des endroits qui nous intéressent. On n'a pas vraiment de nationalité ni de sexe. On a une envie de raconter. Et cette envie-là, je pense, est plus forte que tout.

Une mise à distance nécessaire

Dans un premier temps, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre les témoignages, et à les transformer en storyboard. Relire les notes était difficile. Ensuite, lorsqu’on transforme la matière recueillie en BD, cela devient essentiellement des questions techniques. A s’interroger sur la narration, on oublie un peu la dureté du témoignage. Quand on découpe l'histoire en case, qu’on dessine, on met de la distance.

Une prise de conscience

Je n'imaginais pas l'étendue des violences faites aux femmes, ni leur fréquence. Si on veut changer la société, il faut que tout le monde participe d'une manière ou d'une autre, notamment les hommes qui ne se se sentent parfois pas concernés.

On connait tous une femme, une amie, une tante, une cousine victime de maltraitance à qui on n’ose pas poser trop de questions… Mais que l’on pourrait aider.

J'ai interrogé à mes amies femmes sur le harcèlement de rue. Elles ont toutes été confrontées à cette première forme de violence. Quand j’écris des livres sur des pays en guerre, la France est mon refuge. Découvrir cette violence dans mon propre pays m’a choqué."

Détail d'une planche d'"A la maison des femmes" de Nicolas Wild / Delcourt/Encrages

A la maison des femmes de Nicolas Wild est paru chez Delcourt/Encrages

