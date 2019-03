La Monnaie de Paris lance une collection de 12 pièces (11 en argent et une en or), reproductions de deniers et de monnaies frappés à travers le temps.

11 pièces d'argent et une en or frappées par la Monnaie de Paris célèbrent l'Histoire de France © Monnaie de Paris

D'Artagnan, Louis XVI ou Philippe le Bel etc. Chacune des 12 pièces a été choisie par Stéphane Bern, missionné par Emmanuel Macron pour défendre le patrimoine, et Marc Schwartz, directeur de la Monnaie de Paris. Les pièces sélectionnées sont parmi les quelque 80 000 objets conservés précieusement au sein du médaillier national installé au cœur du Palais de la Monnaie Quai Conti à Paris. Elles illustrent toutes une page de notre Histoire. De 10 euros à 200 euros, chaque vente rapportera un euro à la fondation du patrimoine.

La Monnaie de Paris lance une collection de pièces historiques. Ici D'Artagnan / Monnaie de Paris

Échanger une simple pièce de monnaie est un lien social du quotidien mais c'est aussi un lien avec notre histoire. La Monnaie de Paris est chargée de conserver toutes ces pièces et ces médailles ayant traversé le temps.

Marc Schwartz directeur de la Monnaie de Paris :

"La monnaie de Paris est la plus ancienne entreprise du monde puisqu'elle a été créée en 854, il y a près de 12 siècles, par le petit-fils de Charlemagne. Et les pièces que nous éditons, ont, depuis la nuit des temps, symbolisé l'histoire de notre pays".

Dagobert, Richard II Duc de Normandie le grand-père de Guillaume Le Conquérant, Louis XIV, la Déclaration des droits de l'homme, Bonaparte, Jean le bon ou la Tour Eiffel et la France, ces pièces ont chacune une histoire bien précise.

La pièce de 10 euros à l'effigie de Louis XVI / Monnaie de Paris

Marc Schwartz, directeur de la Monnaie de Paris, évoque notamment cette pièce de 10 euros à l'effigie de Louis XVI :

" C'est la pièce grâce à laquelle Louis XVI, au moment de la fuite du roi à Varennes, épisode marquant de la Révolution Française, a été reconnu dans un relais de poste puisque son profil figurait sur la pièce comme c'était le cas jusqu'à une période récente de notre histoire. Grâce à cette pièce, le roi et la reine Marie-Antoinette à ses côtés, ont été arrêtés et ont été ramenés à Paris".

Art et minutie au service de l'Histoire

Chaque pièce reproduite est joliment insérée dans un étui en carton à l'effigie du personnage et accompagnée d'un texte de Stéphane Bern. Joachim Jimenez est le directeur (avec Yves Sampot) de la création de l'atelier gravure.

Toute l'équipe de l'atelier a travaillé sur le projet. Ils sont ceux que l'on appelait dans le temps, les graveurs généraux :

" Après sélection il a fallu reproduire ces pièces. C'est une collection dont toutes les monnaies ont la même taille : 31 millimètres. Il a fallu les redimensionner et les re-sculpter. On les a moulées, on les a scannées. Nous sommes une entreprise de 1150 ans mais aussi une entreprise moderne qui travaille avec des techniques actuelles c'est à dire les scanners laser. Donc on a pu les re-scanner avec une précision extrême et nous les avons retranscrites à cette dimension. Ça ne se fait pas tout seul. Il s'agit de refaire les coins, c'est à dire les matrices, les outils face-revers qui permettront de refaire ces pièces, et nous le faisons avec un galbe exagéré pour augmenter le volume par rapport aux pièces initiales et tout est repris à la main pour rendre le plus possible la fidélité de ces pièces. Ce sont des pièces en argent 333 millièmes, ce qui contribue à en faire un objet collectionnable et précieux."

Cette collection est une belle façon sonnante et trébuchante de revisiter les trésors de la Monnaie de Paris et de réviser du même coup nos leçons d'histoire.

En coffret ou présentées individuellement, ces pièces en argent (et une en or), sont disponibles à la Monnaie de Paris, dans les bureaux de tabac, les bureaux de poste et les maisons de la presse. A terme la collection sera composée de 23 pièces.

