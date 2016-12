Eva avoue ne pas savoir cuisiner. Elle nous livre deux recettes simples, mais efficaces

Eva Bester © Radio France / Christophe Abramowitz

Omelette au Broccio et à la menthe

Ingrédients (pour deux personnes) :

5 œufs

une petite botte de menthe

un broccio ou les trois quarts d’une brousse de brebis

sel

poivre

Casser les œufs et verser leurs contenus dans un saladier ; fouetter énergiquement.

Ajouter une cinquantaine de feuille de menthe ciselée en petits morceaux et continuer de battre.

Saler, poivrer et laisser macérer.

Sur une assiette, écraser la brousse à la fourchette et la saler.

Incorporer la brousse aux œufs. Bien mélanger.

Faire fondre un peu de beurre dans une poêle à feu moyen.

Verser la préparation dans la poêle.

Quand l’omelette semble avoir une consistance suffisante, la retourner une fois.

Arrêter la cuisson de l’omelette selon le goût et la servir accompagnée d’une salade de feuille de chaîne avec une vinaigrette au citron, huile d’olive, sel, poivre et pointe d’ail.

Pommes de terre au fromage fondu sur lit d’épinard

Ingrédients (pour deux personnes) :

4 pommes de terre Roseval (ou Charlotte)

un Mont d’or

une grande quantité d’épinards frais (ils réduisent énormément)

sel

poivre

huile d’olive

beurre.

Rincer les épinards et éplucher les pommes de terre. Couper les pommes de terre en deux (possibilité de couper un tout petit peu la base afin de les faire tenir dans l’assiette).

Préchauffer le four à 180 degrés une dizaine de minutes (pour le fromage).

Placer les épinards et pommes de terre dans les deux étages supérieurs d’une casserole à vapeur (à deux étages donc, car les épinards réduisent énormément). Mettre 3 à 4 centimètres d’eau dans l’étage du bas. Faire cuire à feu doux environ 30 mn, en vérifiant régulièrement la cuisson et s’il y a assez d’eau.

Enlever le couvercle du Mont d’or et entourer la boîte en épicéa de papier d’aluminium afin qu’elle ne brûle pas. Placer le mont d’Or dans le four et le laisser une quinzaine de minutes.

Lorsque tout est prêt; tapisser l’assiette avec les épinards, saler, poivrer et ajouter un petit filet d’huile d’olive.

Poser les pommes de terre sur le lit d’épinard et les recouvrir du mont d’or chaud.

