Jean-Claude Grumberg a écrit La plus précieuse des marchandises (Seuil)

L'histoire par l'auteur

"Le démarrage du conte c’est dans une pièce de théâtre qui s’appelle l’enfant Do. Un grand père doit raconter une histoire à son petit garçon pour l’endormir et ce grand père ne sait raconter que des choses horribles. Et donc il raconte l’histoire d’une bûcheronne qui ramasse un bébé sur la voix ferrée. Et ça a été le point de départ inconscient.

Et puis, je suis allé square Villemin, il y avait un monument, une sorte de plaque qui présentait les enfants non scolarisés qui ont été emmené dans les camps. J’ai été à deux doigts d’être sur cette plaque. Sur cette plaque il y avait un couple et des jumeaux. Ils avaient 28 jours. Et ça m’a fracassé.

Ce sont ces deux choses concomitantes qui ont donné naissance à ce livre

A travers le conte, on peut tout dire.

C'est à dire sans être obligé de le dire avec précision. Un conte n'est pas historique. Un conte est quelque chose d'intemporel.

Si j'avais voulu faire un livre sur la Shoah, il fallait que ça parle d'autre chose pour que ça en parle. L’indicible, c'est un vrai mot. C'est à dire qu'on ne peut pas évoquer. On ne peut pas dire en détail les choses. Donc le conte permet, d'abord d'aller vite.

Quand on conte, on n'est pas là pour assommer les gens, c'est l’histoire que l'on raconte qui peut les assommer. Mais le ton que vous devez avoir dans le conte, c'est un ton retenu.

Le conte dit tout sans le dire. Il laisse deviner les choses. Il vous oblige à entrer dans une histoire.

L'auteur en quelques lignes

Avant de devenir auteur dramatique, Jean-Claude Grumberg a exercé plusieurs métiers, dont celui de tailleur

Son premier livre, Demain, une fenêtre sur rue, sort en 1968

Écrivain, il est aussi dramaturge et scénariste pour le cinéma et la télévision

Jean-Claude Grumberg a reçu le Grand prix de l'Académie française en 1991 et le Grand prix de la SACD 1999 pour l'ensemble de son œuvre

