Un nouveau jeu de la série "Age of Empires" sort ce jeudi sur PC, plus de 15 ans après le dernier opus. Une franchise rendue célèbre par le succès de "Age of Empires II : The Age of Kings" en 1999 écoulé à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde.

Vingt-deux ans après son illustre ancêtre "Age of Empires II", un nouvel opus vient dépoussiérer la franchise emblématique des jeux de stratégie historique. "Age of Empires IV" sort jeudi 28 octobre sur PC avec un prix de lancement autour de 60 euros. L'héritier d'une dynastie qui a incarné le succès des jeux de stratégie en temps réel (STR) dans les années 90 et 2000.

Car "Age of Empires" est surtout un nom qui rappelle de bons souvenirs chez toute une génération de joueurs. En France, comme aux États-Unis ou au Japon, le deuxième numéro de la saga était en tête des ventes en janvier 2000. Des millions de copies des différents "Age of Empires" se sont vendus durant la décennie qui a suivi la sortie du premier volet de la franchise en 1997.

L'heure de gloire du jeu de stratégie en temps réel

"Age of Empires" reste le symbole de ce type de jeu bien particulier sur PC dans lequel le joueur contrôle une civilisation, son économie, son armée, et évolue en temps réel sur une carte vue de haut. À la fin des années 90, ce créneau est principalement occupé par des jeux se déroulant dans des univers de science-fiction. On pense notamment à "Dune II: The Battle for Arrakis" (qui a posé les bases du genre) et "Command & Conquer". Sans oublier les deux immenses succès de Blizzard Entertainment : "Warcraft: Orcs and Humans" qui se déroule dans un monde fantastique, puis "StarCraft" dans le plus pur style futuriste. Un titre en revanche commence déjà à creuser le filon du jeu de stratégie historique, il s'agit de "Civilization" le grand rival de "Age of Empires".

Quand sort "Age of Empires II : The Age of Kings", le genre est à son apogée. Le titre plonge alors ses joueurs dans une ambiance médiévale, dans des campagnes retraçant avec plus ou moins de vérité historique les croisades, la guerre de Cent Ans ou les conquêtes de Gengis Khan. Les unités sont clairement d'une taille disproportionnée par rapport aux bâtiments, on utilise encore la perspective isométrique pour donner une impression de 3D, mais pour l'époque le jeu fait bonne figure et séduit même franchement les critiques de jeuxvideo.com qui louent le "luxe de détails", les "décors grandioses" et les bâtiments "d'une finesse inouïe", et surtout les mécanismes du jeu malgré "la taille du manuel [qui] dégoûterait n'importe quel bibliothécaire endurci".

Un quatrième épisode pour les nostalgiques ?

Après un succès plus mitigé en 2005 avec un "Age of Empires III" se déroulant de la Renaissance au XIXe siècle, la franchise et plus largement les jeux de stratégies en temps réel tombent quelque peu en désuétude. Le marché du jeu de stratégie historique sur PC s'oriente plutôt à la fin des années 2000 vers les titres de la saga "Total War", qui reposent sur un autre système de jeu. Malgré tout, les inconditionnels existent. Les serveurs hébergeant les parties multijoueurs en ligne des deuxième et troisième volets de "Age of Empires" n'ont jamais été désertés.

Au point qu'après de longues années sans aucun projet de suite pour les "Age of Empires", le développement du quatrième opus avait été annoncé en 2017, ainsi que celui de versions remises aux goûts du jour en termes de graphismes des épisodes précédents. Le pari des éditeurs est clair : que la nostalgie pousse la génération des joueurs de "Age of Empires II" à acquérir l'héritier de la franchise. Avec peut-être - qui sait ? - un petit come-back du jeu de stratégie en temps réel.