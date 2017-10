Une recette présentée dans "On va déguster" de François-Régis Gaudry

Pour 4 personnes

5 min de préparation

15 min de cuisson

6 gousses d’ail

12 belles feuilles de sauge

1 feuille de laurier séché

1 cuil. à café de gros sel de Camargue

4 tranches de pain grillé

Huile d’olive

Écrasez les gousses d’ail munies de leur peau à l’aide du plat d’un couteau. Portez à ébullition 1 l d’eau, ajoutez l’ail, la sauge, le laurier et le gros sel.

Baissez le feu et laissez frémir pendant 15 min. Filtrez le bouillon.

Posez le pain grillé au fond des assiettes et versez l’aïgo boulido par-dessus. Ajoutez un trait d’huile d’olive et dégustez.

À savoir : Voici la version « light » et originelle de l’aïgo boulido, à intention « thérapeutique ». Quand on n’est pas patraque, on peut saupoudrer au moment de servir chaque assiette de fromage râpé qui fond à la chaleur. Certains versent le bouillon brûlant sur 4 jaunes d’œufs battus afin de « lier » la soupe et de la rendre crémeuse