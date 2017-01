Ou comment accomoder les restes du réveillon, avec les recettes de Tomy Gousset, chef du restaurant Tomy et co

blancs de volaille © Getty

Pour 4 personnes

1 suprême de chapon (blanc de la volaille)

1 paquet de chips à l'ancienne

3 jaunes d œuf bio

50 g de farine bio

huile de friture

100 gr de Roquefort

1 échalotes

50 cl de vin blanc

50 gr de crème liquide

Préparer la sauce Roquefort en ciselant l'échalote, et la mettre dans une petite casserole, ajouter le vin blanc et faire réduire de moitié, ajouter la crème et le roquefort et laisser cuire à feux doux environ 20 min puis mixer le tout.

Récupérer les blancs du chapon, retirer la peau et tailler des tranches épaisses d'environ 1cm.

Enrouler les aiguillettes dans la farine puis les passer dans le mélange de jaune d œuf (préparé au préalable) et passer les dans la panure de chips.

Faire chauffer une huile de friture à 180 degrés et frire les aiguillettes jusqu'à une coloration dorée.

Bien égoutter sur un papier sec et déguster.