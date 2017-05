Trois documentaires sur le nouveau Président sont diffusés cette semaine sur TF1, France 2 et France 3. Dont "Ainsi soit Macron", ou l'homme derrière la campagne politique.

A peine élu, Emmanuel Macron est à l'honneur dans trois documentaires diffusés cette semaine sur TF1, France 2 et France 3 © AFP / Ilan Deutsch / Citizenside

Sa grand-mère, institutrice, le surnommait "l'élu", nous apprend Ainsi soit Macron, un film du réalisateur Pierre Hurel qui tente de dresser le portrait de l'homme derrière le néo-politicien.

Trois documentaires en une semaine

Élu au second tour de la présidentielle à seulement 39 ans, inconnu du grand public il y a encore trois ans, le nouveau président de la République fait le beurre des producteurs de documentaire, tant son histoire fulgurante passionne déjà.

Comparé parfois au président américain John Fitzgerald Kennedy, Emmanuel Macron apparaît cette semaine dans trois documentaires diffusés sur TF1 et France 3 dès lundi soir pour deux d'entre eux, sur France 2 pour le dernier.

Dans Ainsi soit Macron, diffusé sur France 3 et suivi d'un débat, les caméras ont recueilli des confidences du candidat victorieux, de sa compagne Brigitte, de journalistes qui l'ont suivi et des politiques qui ont choisi de lui faire confiance. Mais on peut aussi y voir des images d'archive, des films de famille, de son mariage, d'un dimanche de Pâques en famille ou de lui sur scène.

Brigitte Macron y confie qu'elle s'imaginait partager la vie "d'un écrivain". Certaine qu'il serait reconnu pour son talent, elle n'imaginait pas la politique. Ses anciens camarades de classe le voyaient comme à part, déjà, à un autre niveau. Ses premiers amis politiques, Jacques Attali en tête, le propulsent sur le devant de la scène. Les journalistes qui le suivent observent l'éloquence avec laquelle il progresse dans sa campagne.

Autant d'éléments pour comprendre le caractère d'Emmanuel Macron. Un caractère et une personnalité que Pierre Hurel, qui a déjà signé La stratégie du météore, en novembre 2016, autre documentaire sur Emmanuel Macron, prend ici le parti de comparer à un missionnaire christique, à l'image de cette commémoration de Jeanne d'Arc à Orléans que l'on retrouve dans le documentaire.

Ainsi soit Macron, diffusé sur France 3 lundi 8 mai à 20h50.