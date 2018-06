Le sculpteur Alberto Giacometti avait sa fondation, il n'a pas encore son musée, mais il a désormais son institut à Paris. L'institut ouvrira ses portes avec une exposition consacrée aux relations entre Giacometti et Jean Genet. Elle sera suivie par un parcours conçu par Annette Messager.

Alberto Giacometti en 1962 © AFP / EAN ADDA / INA

Le sculpteur Alberto Giacometti avait sa fondation ; il aura bientôt son institut à Paris. Ce nouveau lieu, accessible seulement sur réservation par internet, doit offrir une relation plus intime avec son œuvre. "Nous voulions donner une visibilité à l'extraordinaire collection que gère la Fondation Giacometti, mais nous avons décidé de ne pas créer un musée", a dit sa directrice Catherine Grenier.

Une autre façon de visiter

Entièrement autofinancée, la fondation n'aurait pas eu les moyens de créer un grand musée. "Plus important encore, il y a déjà beaucoup de musées à Paris et il s'agit d'inventer un nouveau modèle".

L'institut pourra recevoir un maximum de 40 personnes simultanément, après réservation en ligne. La direction s'est refusée à toute prévision de fréquentation annuelle.

Un lieu monographique, comme l'institut, permet une relation différente aux visiteurs, quelque chose d'émotionnel.

Alberto Giacometti en 1958 dans son atelier © Getty / Paul Almasy/Corbis/VCG via Getty Images

La Fondation Giacometti gère la plus grande collection de cet artiste au monde : 350 sculptures en plâtre, 90 peintures, 2 000 dessins et autant d'estampes, sans compter les photos et les documents. Une quarantaine d'œuvres ont été restaurées.

Recherche et pédagogie

Le nouvel institut abritera une reconstitution permanente de l'atelier de l'artiste, dont les murs peints et les objets ont été récupérés par son épouse après sa mort. Il présentera des expositions et accueillera des chercheurs, dans le cadre d'un programme intitulé "l'Ecole des modernités".

Des programmes pédagogiques ont également été développés.

L'institut aura son siège dans l'ancien hôtel particulier du décorateur Paul Follot, dans le quartier de Montparnasse, cher à Giacometti. Ce bâtiment classé, aux éléments Art déco, a été restauré et ses espaces réaménagés par l'architecte Pascal Grasso pour offrir une superficie de 350 m2.

L'achat du bâtiment et les travaux, d'un coût total de 4,5 millions d'euros, ont été financés par la vente, en juin 1915 chez Sotheby's, d'un tableau de Miro pour 7,7 millions de livres (8,8 millions d'euros). L'œuvre avait été donnée à Giacometti par le peintre catalan.