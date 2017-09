Pour les Journées du Patrimoine l'association HF/Ile-de-France organise ses journées du Matrimoine, pour mettre en avant les femmes qui ont œuvré pour le patrimoine.

Alice Guy © HF/Ile-de-France

HF/Ile-de-France organise à l'occasion des Journées du Patrimoine, celles du Matrimoine. Chaque année il s'agit de mettre en lumière ce que les femmes ont fait pour l'avenir du patrimoine, à l'égal des hommes. Cette année l''association HF/Ile-de-France met en avant Alice Guy, première femme cinéaste. Pionnère mais oubliée,

Une soirée d'ouverture a lieu vendredi 15 septembre au Magic Cinéma de Bobigny sur la place des femmes dans le cinéma. L'occasion de signaler qu'aujourd'hui encore les réalisatrices ne sont que 14% à voir sortir leur film en salle, alors qu'une charte pour l'égalité entre femmes et hommes dans le cinéma a été signée en 2013.

Alice Guy fait l'objet d'un parcours suivi d'un ciné-concert aux Buttes Chaumont. Née en 1873 elle s'est lancée dans la réalisation de films à l'âge de 22 ans. Ainsi est-elle devenue la première femme cinéaste au monde à l ‘origine de la naissance du cinéma de fiction.

Elle a d'abord été la secrétaire de Léon Gaumont au moment où les frères Lumière inventent le cinéma.

Elle a réalisé plus de 600 films, des petites scènes tournées aux Buttes Chaumont ou de plus longs métrages réalisés aux Etats-Unis. Elle a été également la première femme à la tête d’un studio américain à Fort Lee (New York), en 1912.

Avec La Fée aux choux, qu'elle tourne en 1896, elle est la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. C'est un premier film de fiction. De tout ceux qui se sont lancés dans le cinéma, elle a fait la carrière la plus longue. En 1910, elle est aussi la première femme créatrice d’une société de production de films, la Solax Film Co.

Elle est partie conquérir les Etats-Unis avec Herbert Blaché, un homme plus jeune qu'elle qui finira par la ruiner. Alice Guy essaiera sans succès de conquérir Hollywood pour retrouver son mari. Finalement elle rentre en France en 1922. Alice Guy est morte en 1968.

HF/ Ile-de-France organise pour les 16 et 17 septembre, 13 évènements gratuits pour visiter autrement Paris le samedi. Cinq parcours sont notamment proposés pour découvrir les sorcières et alchimistes du 4e arrdt, les artistes de Montmartre ou les "dames du tram", comme Ella Fitzgerald ou Alexandra Davie-Neel.

