Appelons un chat un chat. Si vous avez vu annoncer l'éclosion d'un objet omnisonore immersif "Alien, la sortie des profondeurs", sachez que c'est une fiction audio à télécharger.

Alien, la sortie des profondeurs, sur l'application Audible © Radio France / Audible

C'est la filiale d'Amazon, Audible qui a lancé sa première série audio, issue de l’univers d’Alien. Alien, la sortie des profondeurs, n'est donc pas un livre audio mais une fiction audio, que l'on appelle désormais objet omnisonore immersif. Comprendre qu'il s''agit là d'un texte joué par des acteurs, avec sons originaux issus des archives des films Alien, des musiques , le tout assemblé en une série audio de 10 épisodes, et désormais officiellement intégrée à la saga Alien de 20th Century FOX.

Cette sortie des profondeurs prend place entre les deux premiers volets de la saga. On aurait pu s'attendre à la voir s'annoncer à grand fracas de publicité sur les écrans de cinéma, c'est dans l'intimité des casques audio qu'elle vient plutôt se loger.

La fiction radio, le retour des profondeurs ?

La Century a acquis les droits du livre de Tim Lebbon, auteur de cet opus qui se place entre les deux films connus de la saga, sans venir pertuber l'histoire que les fans connaissent. Audible studios a acquis les droits mondiaux pour l'adaptation audio de ce roman. La tache d'en faire une fiction radio a été confiée à un réalisateur de la BBC, Dirk Magg.

Cet objet sonore, précédemment sorti avec succès aux Etats-Unis en 2016 ainsi qu’en Angleterre arrive sur le marché français avec la voix habituelle de Sigourney Weaver, Tania Torrens. Patrcik Béthune interprète Hooper.

Audible ne donne aucun chiffre sur le nombre d'achat et de téléchargement depuis sa sortie le 16 mars. Mais Constanze Stypula, chargée du développement de la marque en France, annonce quAlien a été au top des ventes dès les premiers jours. " Ce n’est pas la création sonore qui est innovante en soi, précise-t-elle, car la fiction radio est très connue. Mais prendre une marque de divertissement comme Alien et la combiner sous forme de podcast, 5 heures au total, en plusieurs chapitres d’une demi heure, c'est cela qui a intrigué les clients habitués au livre audio d'Audible, et qui nous en a amené de nouveaux."

Le livre audio part en promenade

Audible est une société récemment acheté par Amazon, et qui affiche en 4 mètres par 3 dans les couloirs du métro parisien sa volonté de mettre la littérature entre les oreilles de tous et en toutes circonstances. Jogging, plage, etc..., il suffit de mettre l'application dans son smartphone.

De la même façon que le podcast semble connaître son heure de gloire et susciter beaucoup de vocations, le livre audio connaît de plus en plus d'adeptes. Il est majoritairement écouté sur CD pour l'instant. Le marché du livre audio en France est de l’ordre de 1% , très en-deça du marché américain (10 % du chiffre d’affaires du secteur du livre). Mais Audible compte bien développer l'écoute en mobilité sur smartphone. Audible a fait faire une enquête par Opinionway pour vérifier les goûts des Français pour le livre audio.

Podcast et livre audio, le profil des auditeurs © Opinionway/ Audible

Selon l'étude, on écoute des livres audio pour se détendre et les habitués semblent considérer que c'est une activité différente de celle de la lecture.

L'écoute d'un livre audio semble une activité plutôt solitaire et c'est bien là-dessus qu'Audible a basé ses campagnes de publicité.

Pour certains, le livre audio permet l'apprentissage linguistique, de se cultiver ou l'éducation des enfants.

Podcast et livres audio, ancienneté d'écoute © Opionionway/ Audible

On peut s'attarder sur le résultat qui concerne tout particulièrement Alien, la sortie des profondeurs. Audible a retenu que pour les auditeurs de la série, ce "produit" était nouveau à 78%, surprenant à 69% et immersif à 68% , il faut remarquer que 40% des personnes interrogées ont trouvé cela difficile à suivre ou surchargé.

Constanze Stypula compte bien diversifier le catalogue Audible au-delà du livre audio :

"Le smartphone incite les gens à se servir de ces produits audio et à faire des expériences flexibles. Nous allons donc ouvrir le catalogue à la comédie et à ses stand up, à la fiction radio, aux documents sonores, et aux podcasts natifs. Bien sûr nous avons commencé par Alien en raison de sa forte notoriété, mais nous travaillons avec un auteur français qui vient de la radio pour produire un contenu original, une série contemporaine qui se passe à Paris."

L'écoute d'Alien en podcast © Opinionway/ Audible

Etude Opinionway sur les pratiques d'écoute de contenus parlés - Opinionway/ Audible (Aucun(e))