Dans sa dernière BD, l'autrice raconte nos folles vies contemporaines à travers le quotidien d'Amalia, femme, mère et salariée d'aujourd'hui. Et dénonce une course au rendement et à l'efficacité qui infuse notre existence.

Couverture d'"Amalia" d'Aude Picault © Dargaud

Amalia est un bon petit soldat : elle éduque ses enfants, s'occupe des repas, range la maison, trie les déchets… Au travail, elle fait ce qu'on lui demande : travailler plus, ne pas "se reposer sur ses lauriers", et changer souvent de méthodes… Son compagnon travaille dans l'industrie agro-alimentaire où l'on ne parle pas d'adjuvants, mais d'"améliorants"… La belle-fille d'Amélia, en plein décrochage scolaire, cède aux sirènes des tutos de maquillage…

Détail d'une planche d'"Amalia" d'Aude Picault / Dargaud

Dans "Idéal Standard", Aude Picault abordait le couple, le désir, la recherche de soi, la jouissance…

Dans Amalia, c'est l'étape d'après : la vie d'adulte. Sur fond d'informations environnementales inquiétantes, on suit d'abord ces personnages sans trop savoir où la dessinatrice veut nous emmener. Puis, le point commun s'impose : la course frénétique à l'efficacité, fait des individus des canards sans tête courant après des vies dégradées dont le sens leur échappe.

Des smileys de la maternelle aux promotions de l'âge adulte, l'évaluation est omniprésente. Même bien emballé sous un changement de vocable, ou de méthodes managériales "agiles", le but est toujours le même : le rendement, auquel on peut être allergique. De son trait à l'apparence naïve, Aude Picault dépeint une histoire universelle. Une dénonciation efficace.

Planche d'"Amalia" d'Aude Picault / Dargaud

Amalia d'Aude Picault est paru chez Dargaud