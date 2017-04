La dessinatrice raconte un voyage post-séparation aux Etats-Unis de Pauline, le personnage de « Girls don’t cry », et de « Tonight ».

Détail de la couverture d'America de Nine Antico © Corbis / Glénat

Elle continue de décrire avec humour et justesse les trentenaires d’aujourd’hui.

Ça y est, il l’a quittée. Pauline n’a plus qu’à sombrer. Comme la dépression ne vient pas, elle se coupe les cheveux, et s’envole pour les Etats-Unis. Avec ses amies, Pauline rencontre des garçons et voyage dans ce pays où des gens ont tellement peur des punaises de lit qu'ils n’ont presque plus de vie sociale.

Elle fantasme sur l’idée de fonder une famille, mais des « flash-back dans le love » la renvoient régulièrement à sa situation de fille séparée. Avec son ton inimitable, fait d’absurde, d’autodérision et de décalage, Nine Antico raconte une reconstruction qui parle à tous. Son dessin dans les tons pastel et noir, tranche avec la cruauté des paroles de ces trentenaires en quête d’amour.

Comment j’ai dessiné "America"

La leçon de dessin de Nine Antico :

Mon personnage est surtout amoureuse de l’amour

Nine Antico sur les relations amoureuses dans America :

Mon ton ? Cruel et violent. Mais, surtout, mes histoires ont plusieurs niveaux

Nine Antico décrit le ton mélancolique de son album dans America :

Les amies de mon histoire ne se font pas de cadeaux

Nine Antico évoquent les relations entre copines dans "America" :

Une exposition à Aix

Dans l'exposition du festival Rencontres du 9e art 2017 consacrée à Nine Antico à la Galerie Esdac à Aix-en-Provence © AD/France Inter

Dans « C’est où, l’Irak », son exposition à Aix-en-Provence dans le cadre du festival Rencontres du 9e art d’Aix, la dessinatrice évoque les filles et son recul par rapport à ses sujets.

Comme je trouve les expos BD constituées uniquement de planches de BD ennuyeuses, j’ai voulu montrer les photos qui m’inspirent dans mon travail.

Ecoutez Nine Antico sur son exposition

►►► D’autres expositions à Aix, au Rencontres du 9e art

Feuilletez quelques pages :

America de Nine Antico est publié chez Glénat