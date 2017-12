Un feuilleton à suivre pendant une semaine

Laure Adler © Christophe Abramowitz

Semaine spéciale dans « L’heure bleue », pour rendre hommage au penseur, au philosophe du 21ème siècle, mais aussi à l’amoureux de l’amour qu’était André Gorz.

Toute sa vie, il s’est battu pour la liberté, la sienne et celle des autres. Intellectuel engagé, dès les débuts de la guerre d’Algérie, André Gorz était à la fois philosophe et journaliste.

Proche de Jean-Paul Sartre, il fut un précurseur en écologie, en économie et en politique. Il a publié en 2006 Lettre à D., hommage bouleversant à sa femme avec laquelle il a vécu pendant 58 ans. Plus tard, on retrouvera leurs corps enlacés dans leur chambre….

Chaque soir, Laure Adler s’entretiendra avec un invité, proche de l’intellectuel et le comédien Pascal Greggory lira des extraits de Lettre à D.